暑假衝啊！中友百貨翻轉動漫祭登場　3米高鬼滅蛇柱氣偶首亮相

▲中友翻轉動漫祭登場，預估吸引13萬人次前往，最大亮點莫過於3米高《鬼滅之刃》蛇柱氣偶。（圖／中友百貨提供）



記者游瓊華／台中報導

每年暑假動漫迷最期待的年度盛事「中友翻轉動漫祭」即日起至7月14日在中友百貨開展，這屆動漫祭匯集了《膽大黨》、《防風少年》、《葬送的芙莉蓮》、《Lycoris Recoil莉可麗絲》等當今最熱門的動漫作品，館方預估可吸引超過13萬人次入場；同樣瞄準動漫迷的還有台中新光三越，曼迪歡樂季匯集超人氣經典動畫名偵探柯南、孤獨搖滾、火影忍者等經典周邊商品，現場還有名偵探柯南打卡牆，搶攻消費者荷包。

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▲中友翻轉動漫祭打造16大經典場景，讓參觀者彷彿置身於動漫世界中。（圖／中友百貨提供）



中友翻轉動漫祭打造16大經典場景，讓參觀者彷彿置身於動漫世界中，帶來包含《膽大黨》、《WIND BREAKER—防風少年—》、《葬送的芙莉蓮》、還有《家庭教師HITMAN REBORN！》、《獵人 HUNTER×HUNTER》、《敗北女角太多了！》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《地縛少年花子君2》、《香格里拉•開拓異境～糞作獵手挑戰神作～》、《黑執事 綠之魔女篇》及《BanG Dream! Ave Mujica》等人氣作品的16大動漫場景。另一亮點還有全球首度曝光的3公尺高蛇柱伊黑小芭內氣偶。

▲台中新光三越世貿聯合特賣推出曼迪歡樂季匯集經典動畫周邊商品。（圖／新光三越提供）



台中新光三越世貿聯合特販會第六場，即日起至7月14日將於台中世貿二館登場，集結53家人氣話題品牌，涵蓋流行服飾、家庭用品、超市食品及動漫主題展，這次新加入品牌包括LE CREUSET法廚、獅牌、鋒恩香水、自由區、黑橋牌、蛋白工坊、奇華、曼迪動漫、安安你好市集等；今年曼迪歡樂季匯集經典動畫，包括名偵探柯南、孤獨搖滾、火影忍者等經典周邊商品，現場還有名偵探柯南打卡牆，也要吸引動漫迷搶戰利品。