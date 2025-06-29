海星高中卡巴迪隊全中運奪金摘銅　學姊鄉長貼紅榜鼓勵再創佳績

▲身為學姊的吉安鄉鄉長游淑貞（中）親自到海星高中貼紅榜並致贈小禮物鼓勵。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮海星高中卡巴迪隊在114年全國中等學校運動會中大放異彩，榮獲高女組金牌與高男組銅牌，為校爭光、也為花蓮增添榮耀。身為「海星學姊」的吉安鄉長游淑貞獲悉捷報後，特地返校祝賀，親自貼送紅榜並加碼實用小禮物，表達對選手、教練及師長團隊的用心和努力。校長陳海鵬親臨陪同，除勉勵隊員持續精進、再創佳績，同時代表感謝鄉公所再次前來鼓勵孩子。

卡巴迪是一項起源自南亞、融合反應速度、體能與策略的團隊運動，類似台灣的「老鷹捉小雞」，不需特殊專業器材，場地簡便，具高度觀賞性與簡便學校推廣，強調個人膽識和團隊默契。

教練亓玟心指出，今年卡巴迪隊伍招生困難，成員人數明顯減少，此次參賽選手有吉安國中畢業生，即便訓練與出賽壓力倍增，仍咬牙堅持、力拚佳績。教練特別感謝鄉長游淑貞到校鼓舞，對學生們是莫大鼓勵。尤其許多選手從小就在吉安鄉成長，這份熟悉與關懷更顯家鄉溫暖。

女子隊長黃欣庭分享，平時利用放學時間加強訓練，遇到困難會主動請求教練協助指導，更分享卡巴迪讓她在快樂與挑戰中獲得信心，和同學們培養了合作精神與應變決策力。

游淑貞表示，就讀海星中學無學籍分域，廣納花蓮縣各鄉鎮市，甚至各縣市來花蓮就讀的學生，當然吉安鄉的孩子也是這次得獎學生裡面很優異的，身為海星學姊能親眼見證學弟妹們在運動場上的精彩表現，是一份難得的榮耀與感動。她高度肯定師長們堅持推動體育教育的辛勞，也讚揚選手們展現出花蓮子弟不畏艱難、勇於挑戰的韌性。

