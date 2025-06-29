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海星高中卡巴迪隊全中運奪金摘銅　學姊鄉長貼紅榜鼓勵再創佳績

▲▼身為學姊的吉安鄉鄉長游淑貞親自到海星高中貼紅榜並致贈小禮物鼓勵。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲身為學姊的吉安鄉鄉長游淑貞（中）親自到海星高中貼紅榜並致贈小禮物鼓勵。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮海星高中卡巴迪隊在114年全國中等學校運動會中大放異彩，榮獲高女組金牌與高男組銅牌，為校爭光、也為花蓮增添榮耀。身為「海星學姊」的吉安鄉長游淑貞獲悉捷報後，特地返校祝賀，親自貼送紅榜並加碼實用小禮物，表達對選手、教練及師長團隊的用心和努力。校長陳海鵬親臨陪同，除勉勵隊員持續精進、再創佳績，同時代表感謝鄉公所再次前來鼓勵孩子。

▲▼身為學姊的吉安鄉鄉長游淑貞親自到海星高中貼紅榜並致贈小禮物鼓勵。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

卡巴迪是一項起源自南亞、融合反應速度、體能與策略的團隊運動，類似台灣的「老鷹捉小雞」，不需特殊專業器材，場地簡便，具高度觀賞性與簡便學校推廣，強調個人膽識和團隊默契。

教練亓玟心指出，今年卡巴迪隊伍招生困難，成員人數明顯減少，此次參賽選手有吉安國中畢業生，即便訓練與出賽壓力倍增，仍咬牙堅持、力拚佳績。教練特別感謝鄉長游淑貞到校鼓舞，對學生們是莫大鼓勵。尤其許多選手從小就在吉安鄉成長，這份熟悉與關懷更顯家鄉溫暖。

▲▼身為學姊的吉安鄉鄉長游淑貞親自到海星高中貼紅榜並致贈小禮物鼓勵。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

女子隊長黃欣庭分享，平時利用放學時間加強訓練，遇到困難會主動請求教練協助指導，更分享卡巴迪讓她在快樂與挑戰中獲得信心，和同學們培養了合作精神與應變決策力。

游淑貞表示，就讀海星中學無學籍分域，廣納花蓮縣各鄉鎮市，甚至各縣市來花蓮就讀的學生，當然吉安鄉的孩子也是這次得獎學生裡面很優異的，身為海星學姊能親眼見證學弟妹們在運動場上的精彩表現，是一份難得的榮耀與感動。她高度肯定師長們堅持推動體育教育的辛勞，也讚揚選手們展現出花蓮子弟不畏艱難、勇於挑戰的韌性。
 

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