川普恐加速中國武力犯台！　韓媒：3原因成北京最大幫手

▲ 韓媒分析，川普對盟友的冷淡態度令北京更有信心。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普發動對中關稅戰，但外媒分析，此舉意外激起中國對台強硬派情緒升溫。中國官媒認為，中方在關稅戰中取得壓倒性勝利，可能代表就算武統台灣，美國也難以進一步施加經濟制裁。隨著中國在與美對峙中占上風，國內強硬派聲音漸長，更將川普2.0混亂的外交政策視為千載難逢的機會。

南韓《韓民族日報》29日以「川普正提振中國對台強硬派勢力」為題指出，美中關稅戰、中國內部對台鷹派主張加速統一及川普對盟友的冷淡態度，可能使川普成為中國併吞台灣最大推手。

中國全球化智庫副主席、高級外交官高志凱（Victor Gao）今年4月2日接受《觀察者網》專訪時堅稱，美國永遠不會為保護台灣出兵，且直指台灣總統賴清德已跨過北京「紅線」，認為中國應在不久的將來採取「果斷行動」。

高志凱進一步表示，賴清德將中國定調為敵對勢力，並提出17項強硬應對措施，此舉已從根本改變兩岸關係現狀，顯示「祖國統一不能再拖延」。他雖堅持中國不該先發制人，但應持續派遣民用船隻與無人機對台施壓，若台灣先開火，中方也將採取軍事行動回應。

▲ 高志凱直言，美國永遠不會出兵保台。（圖／路透）

高志凱甚至提及「西安事變」，暗示台灣內部若有關鍵人物發動政變，可能成為中國動武的藉口。而《韓民族日報》指出，他之所以敢公開主張強硬政策，正是因川普政策及他對盟友的漠視，使北京有恃無恐。

高志凱直言，川普的目標是「從台灣撈錢後捲款潛逃，而非保護台灣」，預測若中國透過軍事手段追求統一，「美國不會出手護台」。

另一名中國民族主義代表性人物、《環球時報》前總編輯胡錫進5月30日在《鳳凰網》撰文表示，中國軍力優勢太大，一旦開戰「多數台灣民眾會覺得抵抗毫無意義」，台灣執政者雖凶狠叫囂，但「只敢說不敢做」，「中國只要按一下按鈕，他們抵抗的意志就可能崩潰」。儘管上述強硬派觀點不代表中共官方立場，但官媒刊登這類文章，顯示中國當局默許甚至利用這些聲音測試國內外反應。

隨著川普二次執政影響國際格局，北京對台策略也正悄然轉變，加強所謂「灰色地帶」壓力戰術。中國同時持續擴大對台軍事、經濟與心理戰，2024年中國軍機擾台達3075次，較前一年激增8成；除常態軍演外，還透過網攻、經濟手段與文宣分化台灣民意，目的是讓台灣民眾逐漸接受「統一是必然趨勢」。

▲ 韓媒指出，若台灣落入中國掌控，川普將是最大推手。（圖／路透）

澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）5月15日發布報告分析，北京的「漸進式壓力」戰略不會招來明確報復，也沒有單一挑釁行為足以使國際聯合反擊，反而會使台灣菁英階層妥協、拖延與適應。

前日本駐中國大使、日本知名中國問題專家垂秀夫在文學雜誌《中央公論》6月號刊出的圓桌會議談話中也警告，全球最尖端半導體技術及生產設施大多位於台灣，若完好無損落入中國手中，將改變全球遊戲規則，使尖端武器、太空技術與AI都置於北京掌控中。

《韓民族日報》文末質疑，中國透過極限施壓不斷加速統一台灣進程，川普政府對此未展現明確應對，反而利用台灣弱點為美國謀利，「在這種模式下，美國主導的世界秩序還能維持多久？」若中國併吞台灣成為現實，使亞洲落入中國霸權之手，川普將在史書上被記載為中國最大盟友。