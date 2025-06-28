台北行人地獄！73歲婦走斑馬線被撞倒　女兒怒：守法卻飛來橫禍

▲姚男在巷口左轉時未注意車前狀況，撞上行走於斑馬線的鄭婦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市內湖區康寧路三段75巷昨(27日)下午3時傳出一起車禍事故，警方調查，姚姓男子(51歲)當時駕駛小客車於巷口左轉，但卻未禮讓行人、撞上斑馬線上的鄭姓婦人(73歲)，導致鄭婦受傷送醫，幸無生命危險。警方初步了解，肇事的姚男無酒駕，後續將依規定成案處理。

遭撞的鄭婦女兒在threads上PO出肇事者的行車紀錄器畫面，當時姚男駕車沿著康寧路三段75巷24弄行駛，經過巷口時準備左轉進75巷，但卻未注意到走在斑馬線上的鄭婦，當場撞上。鄭婦遭撞擊後彈飛，痛苦趴倒在柏油路面；姚男也立即停車並走下關心。

畫面曝光後遭網友痛批「行人地獄再現」，鄭婦女兒表示，媽媽很守法，沒有邊走路邊看手機，也走在行人穿越道上，沒想到卻飛來橫禍，經送醫檢查後，手指骨折、左側腰臀大面積瘀青挫傷、雙手手肘及腳踝擦傷、雙膝大面積瘀青，幸目前檢查後沒有生命危險。

肇事的姚男向警方供稱，當時他要左轉進75巷，因注意右側有無來車，而忽略左側車前狀況，才會不慎撞上鄭婦而肇事。目前全案警方已依規定成案處理。