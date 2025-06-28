徐巧芯訕笑蕭美琴險遭撞　許淑華：怎不叫中國大陸說清楚？

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴在捷克險遭中國大陸情報人員撞擊一事，在國際間引發關注，但國民黨立委徐巧芯、廖先翔日前在網路節目上論及此事時，廖竟稱「中國太遜沒撞上」，一旁的徐也未制止。對此徐巧芯表示，她笑的是「怎麼會有人買黑熊學院的包包」，並表示自己有要求捷克說明清楚。對此民進黨台北市議員許淑華質疑，為什麼不叫中國大陸說明清楚，怎麼只對捷克政府？

許淑華說，針對副總統蕭美琴遭中共意圖謀害一事，徐巧芯辯稱沒有輕佻，「有嚴肅要求捷克說明清楚，但為什麼不叫中共說明清楚，怎麼只對捷克政府？是因為中共是效忠的對象，不敢對中共喊話嗎？」

許淑華說，昨天，國民黨立委徐巧芯、廖先翔一起在吃飽來打臉節目上討論此事，廖用輕浮的語氣說「中國太遜沒撞上」，一旁的徐不僅沒制止、還在訕笑，他們兩個的行爲，不但失去基本人性，更印證了是中共同路人的角色，「這些國民黨立委，連國家元首的生命都可以開玩笑，還有什麼誇張的事情他們做不出來？」

許淑華指出，國際社會都在譴責中共，聲援蕭美琴副總統，唯有中共才會用這種態度來回應。如果中共是攻擊、恐嚇國民黨主席朱立倫，或任何一個非民進黨的政治人物，她也會嚴厲譴責中共的行為，要求中共對此道歉，「任何一個台灣人，看到副總統被中共蓄意謀害，應該要譴責暴力，批評中共的行為」。

許淑華說，大罷免的目的，就是要清除中共同路人，7月26日請站出來，守護我們的國家，全力罷免親中賣台的立委們。