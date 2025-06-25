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專救未婚懷孕女子和棄嬰　陸「和尚爸爸」道祿傳涉案被查

▲收留未婚懷孕女子和棄嬰的和尚道祿。（圖／翻攝微博）

▲專門救助收留未婚懷孕女子和棄嬰的和尚道祿。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

江蘇南通一名和尚「道祿」在12年內救助百名非婚孕婦和女子留下的棄嬰而在民間頗有名聲，有民眾近日爆料稱，道祿因案遭警方控制，引起外界關注。對此，紹興警方表示，案件正調查中，道祿安置在紹興市的20餘名婦女兒童已被民政部門妥善安置，專人照料。至於詳細原因及涉入何種案件，官方未作出明確解釋。

▲收留未婚懷孕女子和棄嬰的和尚道祿。（圖／翻攝微博）

《新京報》報導，道祿在5月中旬被紹興警方調查。6月24日，紹興市上虞區公安分局驛亭派出所透露，案件正在調查，辦案民警正在登記各地報案人信息（資訊，下同）、商品購買記錄、轉帳記錄等證據材料。

公開資訊顯示，道祿本名吳兵，1975年生於江蘇南通。2010年，他在寺廟剃度出家，後把身份證名字從「吳兵」改為法號「道祿」。2012年起，道祿開始救助孕婦和棄嬰，主要幫助未婚懷孕的女性順利生產，提供醫療資源和食宿，這些女性中有人生下孩子後，便從道祿提供的住所離開，有人選擇留下來照顧孩子和其他棄嬰。

▲收留未婚懷孕女子和棄嬰的和尚道祿。（圖／翻攝微博）

道祿在2022年6月以法定代表人身份在上虞區民政局註冊民辦非企業單位「紹興市上虞區蓮花慈善社」，業務範圍是開展弱勢兒童、孤兒、單親困難孕婦救助等慈善活動和慈善文化交流。由於道祿的事蹟，部分受其幫助者還稱他為「和尚爸爸」。

道祿被警方帶走調查後，上虞區民政局暫時接管其收養的二十幾名婦女兒童，分別將他們安置到政府機關選定的機構內，並派出專職護理人員照護小孩，接送學齡孩子上下學，也有一部分孩子被監護人接回。

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