　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

70歲嬤車禍索賠3000萬「掉頭髮討200萬」！明細驚呆網：撞到ATM

▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲阿嬤索求3000多萬。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

台灣交通事故頻繁，近日有一位網友指出，與一位70多歲阿嬤發生車禍，對方竟提出高達3000萬元的賠償要求，攤開賠償明細，其中一項「掉頭髮賠償」金額高達200萬元，且工作損失賠償居然要2000萬，讓他很傻眼「這合理嗎？」。貼文曝光，網友直呼「你是撞到ATM吧」。

有網友在臉書「匿名公社」發文，在路上與一位70歲的阿嬤發生車禍，收到求償單傻眼，「70歲阿桑車禍後，跟我要求3千多萬，這合理嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

仔細看對方給的賠償明細，列出6項求償項目，包括醫療費83萬元、身體多次骨折300萬元、因傷衍生疾病賠償300萬元，每月7萬元的靜脈雷射與跨顱磁刺激療程，預計進行3年共252萬元。讓人驚訝的是，除了掉頭髮賠償200萬元，還要求2000萬元的工作損失賠償。阿嬤還在文末強調「本人每項請求賠償都是事實，本人識字不多，不禮貌也寫不好，請多見諒。」

貼文曝光，網友直呼扯，「阿嬤是覺得撞到聚寶盆了嗎」、「ATM都沒這麼多錢」、「什麼工作是70歲還可以拿2000萬的，我唯一想到的只有詐騙」、「掉頭髮賠償我真的笑到母湯」、「工作損失2千萬！？他做什麼工作」、「事實也要有證明、單據、佐證啊」。有網友建議，「走法院就好了，頂多賠醫藥費跟精神賠償，工作薪資要證明，她應該拿不出來」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 3 8562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國3隧道「10車連環撞」！塞爆變停車場
小5童請假！女班導「那隻豬怎麼沒來」　下場慘了
大谷開轟雙安建功！29轟寫大聯盟紀錄　道奇豪取5連勝
賴清德三親等禁令「黨內反彈大」　民進黨全代會擬暫緩提案
日本狂震近500次！菲律賓也遇強震　再掀「7/5大災難」預言
午後雷雨一周不缺席　今明最不穩定「2地有大雨」
綠能大廠遭退票　下周起打入全額交割股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／7縣市「高溫警示」　恐飆破36度

70歲嬤車禍索賠3000萬「掉頭髮討200萬」！明細驚呆網：撞到ATM

醫學生員額爭議　教育部喊「外界搞混」：招生總量未變

中獎變中招！菜鳥銀行員收公司「福利信」　過來人笑：9成被騙

北市免洗餐具要收費！7月新制懶人包　換護照可線上申辦

午後雷雨一周不缺席　今明最不穩定「2地有大雨」

陳柏惟說到做到「真的剃光頭了」正面照曝！直播破萬人　一票讚帥

暑假台中直飛大清艙！夏季旅展登場　第二人同行最高減3000

澎湖生蠔老闆「沒事先告知錄影」　他回看影片笑了：有同意耶

醫學生員額上限爭議　邱泰源強調「堅守1300名額」將與教育部溝通

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

【3病毒夾擊】台中男童高燒39度！同時感染A流、B流、新冠

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

【虛驚一場】鹿港驚見「雙腳」倒插海中晃動！　消防火速救援結局超展開

快訊／7縣市「高溫警示」　恐飆破36度

70歲嬤車禍索賠3000萬「掉頭髮討200萬」！明細驚呆網：撞到ATM

醫學生員額爭議　教育部喊「外界搞混」：招生總量未變

中獎變中招！菜鳥銀行員收公司「福利信」　過來人笑：9成被騙

北市免洗餐具要收費！7月新制懶人包　換護照可線上申辦

午後雷雨一周不缺席　今明最不穩定「2地有大雨」

陳柏惟說到做到「真的剃光頭了」正面照曝！直播破萬人　一票讚帥

暑假台中直飛大清艙！夏季旅展登場　第二人同行最高減3000

澎湖生蠔老闆「沒事先告知錄影」　他回看影片笑了：有同意耶

醫學生員額上限爭議　邱泰源強調「堅守1300名額」將與教育部溝通

台南男刀刺彩券行女店員！2人似兄妹情背景曝　疑遭冷落吃醋下手

蔣萬安王鴻薇掃街宣傳「反罷免」　遇婦嗆：繳稅不是要養共匪

快訊／7縣市「高溫警示」　恐飆破36度

統一獅7月《超人力霸王》主題日「攻蛋」　下周預售票開賣

快訊／國3南下中寮隧道10車連環撞！　回堵8km塞爆變停車場

同事製造噪音他超不爽！扯頭髮還戳眼　害視力剩0.2...莽男慘了

巴黎男裝周／Dior托特包全變了、珉奎助陣！Jonathan Anderson首秀細節超多

命理大師驚現八點檔！一聽「愛徒請求」秒答應…她感動：友情出演

道奇貝茲、弗里曼打擊同時低潮　羅伯斯點出問題

桃園台茂300秒煙火7/5登場　歇熱市集今起開逛、4火舞時間快筆記

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

生活熱門新聞

「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控

日本7／5大災難？命理師曝留意這3天

也被阿家生蠔罵過！　他猜尹到怡應是踩到老闆1雷點

下週先後有颱風生成　最新預測路徑曝光

新竹某百貨影城驚見「午夜四腳獸」　保全以為見到鬼

青鳥制止遊客西子灣拍照？　理由曝

帶父母出國玩「推薦去哪？」　一票選1國家

澎湖生蠔老闆「沒告知錄影」　他一回看笑了

昔遭五迷圍剿　王浩宇點出1現象

陳柏惟說到做到「真的剃光頭」正面照曝

賀瓏不高、顏值普　桃花卻很旺？網曝「1優點超吃香」

台南重劃區路名諧音「輕生黃泉」　議員砲轟

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

更多熱門

相關新聞

羞辱尹到怡遭炎上　闆娘道歉曝原因

羞辱尹到怡遭炎上　闆娘道歉曝原因

南韓女團「FANATICS」成員尹到怡與台灣成員李家儀日前赴澎湖旅遊，遭知名海產店「阿家生蠔」老闆冷嘲熱諷，還把餐點收走，引起民眾熱議，當時在場的老闆娘也被質疑「他老公都這樣了還不聞不問」。對此，老闆娘在影片下方對尹到怡及李家儀道歉，不過也表示老闆不滿兩人「都沒有先問候說要拍，就到處去拍了」，讓她覺得「先知會店家並取得店家意願是必要與重要的」，並揚言已請律師處理，希望網友自重。

高雄單車老翁闖紅燈！路口遭騎士撞飛亡

高雄單車老翁闖紅燈！路口遭騎士撞飛亡

高雄連環車禍！　聯結車駕駛傷重不治

高雄連環車禍！　聯結車駕駛傷重不治

撞擊畫面曝！20歲騎士闖紅燈　女行人「噴飛10m遠」慘死

撞擊畫面曝！20歲騎士闖紅燈　女行人「噴飛10m遠」慘死

休旅車未禮讓環內車　硬切側撞畫面曝

休旅車未禮讓環內車　硬切側撞畫面曝

關鍵字：

車禍求償熱議社群賠償

讀者迴響

熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

年邁夫妻扛米供佛　遭嗆：一袋米也想許願

劉玳妍不認外遇網紅！　老公怒PO不倫親吻照

快訊／廟東夜市凌晨大火　整棟陷火海

運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

日女一口吃麵影片爆紅　破4千萬次瀏覽

YTR儒哥驚喜宣布當爸！　「甜摟女友曬孕肚照」

日本7／5大災難？命理師曝留意這3天

黃子佼「私人空間」低價賠售！　室內激似直播、自殘地

確定不覆議了！　總統今公告軍人加薪調整案明年實施

陳美鳳出國脫了！　「濕身解放比基尼」

更多

最夯影音

更多

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面