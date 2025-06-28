70歲嬤車禍索賠3000萬「掉頭髮討200萬」！明細驚呆網：撞到ATM

▲阿嬤索求3000多萬。（示意圖／pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

台灣交通事故頻繁，近日有一位網友指出，與一位70多歲阿嬤發生車禍，對方竟提出高達3000萬元的賠償要求，攤開賠償明細，其中一項「掉頭髮賠償」金額高達200萬元，且工作損失賠償居然要2000萬，讓他很傻眼「這合理嗎？」。貼文曝光，網友直呼「你是撞到ATM吧」。

有網友在臉書「匿名公社」發文，在路上與一位70歲的阿嬤發生車禍，收到求償單傻眼，「70歲阿桑車禍後，跟我要求3千多萬，這合理嗎？」

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仔細看對方給的賠償明細，列出6項求償項目，包括醫療費83萬元、身體多次骨折300萬元、因傷衍生疾病賠償300萬元，每月7萬元的靜脈雷射與跨顱磁刺激療程，預計進行3年共252萬元。讓人驚訝的是，除了掉頭髮賠償200萬元，還要求2000萬元的工作損失賠償。阿嬤還在文末強調「本人每項請求賠償都是事實，本人識字不多，不禮貌也寫不好，請多見諒。」

貼文曝光，網友直呼扯，「阿嬤是覺得撞到聚寶盆了嗎」、「ATM都沒這麼多錢」、「什麼工作是70歲還可以拿2000萬的，我唯一想到的只有詐騙」、「掉頭髮賠償我真的笑到母湯」、「工作損失2千萬！？他做什麼工作」、「事實也要有證明、單據、佐證啊」。有網友建議，「走法院就好了，頂多賠醫藥費跟精神賠償，工作薪資要證明，她應該拿不出來」。