高雄女監驚傳鬥毆！分享會客菜被嫌　她狂揍舍友：見1次打1次

▲李女分享家人帶來的會客菜，卻遭舍友出言嘲諷，氣得狂歐舍友。（示意圖／記者黃宥寧攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄女子監獄發生舍友糾紛！一名李姓女受刑人帶著家人送來的會客菜要和舍友分享，但一名羅姓女受刑人卻酸言酸語，李女認為家人的心意被糟蹋，當場氣炸拿保溫瓶狂K羅女的頭部，更撂話：「見一次打一次」。羅女被爆頭又被恐嚇，嚇得對李女提告傷害，高雄地院判處李女4月有期徒刑，可上訴。

判決指出，李女和羅女都是高雄女監受刑人、同房舍友。這起事件發生在今年1月15日晚間7點多，李女的家人特地買會客菜，讓李女跟舍友分享，但羅女疑似不領情，還出言嘲諷。李女不滿家人的心意被羅女誤解，當場爆氣，持保溫瓶狂歐羅女的頭部，造成羅女受傷。

衝突並未因此平息，李女被監獄主管帶離舍房時，她還對著舍房內的大聲喊道：「見一次打一次！」這番話讓羅女聽後心生畏懼，感到生命及身體安全受到威脅，便對李女提出傷害告訴。

李女在偵訊中坦承曾持保溫瓶毆打羅女，也承認說出威脅性的話語，但她否認有恐嚇意圖，辯稱「見一次打一次！」這句話是對監獄主管說的。

然而法院審理時，2位在場的同房舍友都證稱，李女當時的臉是對著舍房裡講的，且音量很大。此外，李女也坦承，當時因羅女的言論讓她感到受辱而動手，顯示她有恐嚇動機。

法官認為，李女口出「見一次打一次」的言語，考量社會常情，已足以使一般人對生命、身體安全產生畏懼，符合刑法上恐嚇的定義，羅女也在偵訊中也表示因此心生畏懼。

法官指出，李女迄今未與羅女和解或取得原諒，衡量李女的經濟狀況、前科素行，依傷害罪判處李女4個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。