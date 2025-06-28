路怒症發作！高雄BMW逼車逆攔重機畫面曝　慘吃4.3萬罰單

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區日前發生一起行車糾紛，一名BMW休旅車駕駛疑似不滿前方的重機騎士在路中央待轉，先對騎士按喇叭，還一路緊貼在後逼車、攔車。騎士雖未報警，但糾紛過程都被行車紀錄器錄下並PO網，警方看過畫面後，發現BMW駕駛有蓄意阻擋機車駕駛行為，除涉強制罪將通知到案說明外，交通違規部分也將依法開罰。

▲▼BMW駕駛不滿重機在路中央待轉，一路逼車、攔車。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



網路社群《社會事新聞影音》流傳出一段行車紀錄器畫面，影片指出，6月25日午間9點13分，一部白色BMW休旅車疑似不滿重機停在路中央待轉，對騎士常按喇叭，並緊貼逼車後攔車。

根據畫面指出，糾紛起於三民區察哈爾一街、吉林街口，而BMW駕駛一路尾隨，跟著騎士左轉吉林街，右轉萬全街後一路跨越雙黃線逆向行駛，最後見騎士要左轉合江街時，竟硬切到騎士左側，攔車成功後開車窗對騎士訓話。

▲BMW駕駛逆向切西瓜攔截重機騎士，開車窗對騎士訓話。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



警方表示，經檢視影片，BMW駕駛疑有蓄意阻擋重機車駕駛行為，涉嫌刑法第304條強制罪，經擴大調閱監視器，已掌握該車車主為31歲陳姓男子，循線將通知到案說明，釐清案情後據以偵辦。

針對BMW駕駛違反4項交通違規行為，警方表示將依道路交通管理處罰條例開單告發，包括任意攔停車輛，可罰6000元以上3萬6000以下罰鍰；任意以迫近方式迫使他車讓道，可罰6000元以上3萬6000以下罰鍰；跨越雙黃線行駛，可罰600元以上1800元以下罰鍰；逆向行駛可罰600元以上1800元以下罰鍰。罰鍰總計4萬3800元。