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94歲巴菲特豪捐1745億創新高！累積捐款1.7兆　掉出全球前5富豪

▲▼股神巴菲特（Warren Buffett）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 巴菲特強調不會出售波克夏持股。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「股神」巴菲特（Warren Buffett）再度大手筆捐贈，27日宣布捐出價值60億美元（約新台幣1745億元）的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）B類股，分別贈予比爾與梅琳達蓋茲基金會（Gates Foundation）及4個家族慈善基金會，創下他近20年來年度捐款最高紀錄，目前捐贈總額已累積逾600億美元（約新台幣1.7兆）。

根據《路透》，巴菲特此次共捐贈1236萬股波克夏B類股，其中約943萬股捐給比爾與梅琳達蓋茲基金會，94萬3384股捐給蘇珊巴菲特基金會（Susan Thompson Buffett），並向3名子女霍華、蘇西與彼得領導的3個基金會分別捐贈66萬366股。

94歲的巴菲特在這筆捐贈過後仍保有波克夏13.8%股份，根據《富比世》（Forbes）統計，捐款前其淨資產達1520億美元（約新台幣4.4兆），為全球第5富豪，捐出後排名略降至第6。他去年6月也曾一口氣捐出53億美元，11月又向家族慈善機構捐出11.4億美元，今年捐贈金額再度超越。

巴菲特自1965年起掌管波克夏，該公司市值約1.05兆美元，旗下企業近200家，涵蓋Geico車險、BNSF鐵路及Apple、美國運通等知名股票。他曾聲明強調不會賣出波克夏持股，並於去年修改遺囑，規劃將99.5%遺產成立慈善信託，由71歲的蘇西、70歲的霍華及67歲的彼得監督，3人須在他逝世後10年內對如何善用這筆財富達成一致。

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