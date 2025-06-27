無人屋瓦斯外洩！靈敏少年「救了整棟樓」　屋主懊悔：以為有關

▲瓦斯外洩住戶。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

內蒙古烏蘭察布市一名14歲的楊同學，日前回家時，聞到1樓有一股瓦斯味，意識到高機率是瓦斯外洩後，連忙敲門想提醒，怎料屋內無人回應，令他十分焦急。楊同學表示，當下心裡很慌張，只能馬上報警。

據《瀟湘晨報》報導，楊同學表示，他昨晚7點半左右回家，家住6樓，經過1樓住戶的窗戶，聞到了異味，他靠近窗戶聽到了洩氣的聲音，往裡一看，在臥室門口有一個瓦斯罐。

▲楊同學敲門都無人回應。（圖／翻攝自微博）

楊同學一時慌了，趕緊去敲門，但都沒人回應，他當下立刻報警，10幾分鐘後，消防員趕到現場，疏散了樓上的住戶，在稀釋瓦斯後，把罐子抬走了，整棟樓的居民才得以倖存，險些釀成大禍。

▲消防隊很快就趕來，並控制了現場。（圖／翻攝自微博）

楊同學表示，該住戶在現場和警方說，他今天搬家，新房子不用瓦斯罐，但是他不知道怎麼處理就留在屋裡，走的時候他以為擰緊了，結果沒有擰緊，險些釀成大禍，「本來我拍著影片回家，沒想到遇上這事，當時心裡還是很慌的，還好最後沒人碰上這事。」

相關消息引起網友熱議，不少人大讚楊同學臨危不亂，「真的很機靈」、「救了整棟樓啊少年」、「很勇敢反應也快」、「回家表揚了」。