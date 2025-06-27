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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣北韓化？樂迷拍隧道遭公審　王鴻薇轟：郭昱晴揭開大獵巫時代

▲立委國民黨王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（27日）指出，社群平台流傳一則貼文，是一名樂迷拍攝自強隧道，卻遭路人檢查手機並刪除照片進而公審，讓王鴻薇不禁痛批，民進黨立委郭昱晴揭開大獵巫時代，現在已經全面失控，民進黨是要台灣北韓化嗎？

王鴻薇表示，民進黨立委郭昱晴日前發文稱遇到拿手機直播的「鬼祟男」，即便該男子現場解釋自拍，畫面也顯示自拍，但郭昱晴還是通報警政署發文製造聲量，這樣的獵巫行為，引發國人不滿，更讓社會撻罰引起眾怒，郭昱晴甚至拒絕再回答相關問題，逃避社會追究。

王鴻薇指出，昨天threads上又出現模仿獵巫公審行為，發文說有人在拍攝隧道，更恐怖的是，發文者附上影片，居然還去檢查當事人手機當場把她照片刪掉，沒想到對方只是五月天樂迷拍攝有關內容。

針對此事，王鴻薇說，有網友留言，這簡直是北韓旅遊才會發生的事情，抨擊誰還敢再來觀光。王鴻薇則認為，這場台灣社會的瘋狂，從一開始的側翼青鳥及罷團文章暗示製造社會恐懼，到許多發文附圖公審台灣人民，進一步發生黨公職加入帶頭舉報無辜人民。

王鴻薇痛批，第一時間，法務部竟然是回應要拍攝者注意別人隱私，不敢譴責立委荒唐行徑，加劇問題嚴重，如今已經演變成搶手機刪文的暴力行徑，民進黨製造，由立委郭昱晴揭開的大獵巫時代，現在已經全面失控，難道台灣要北韓化嗎？

王鴻薇強調，政府默許與姑息這些獵巫行為，加上民意代表死不認錯，甚至揚言提告，側翼、罷團、青鳥以及媒體的護航，都是這場獵巫走向今天瘋狂局面的幫兇，不斷地加深人民與社會對立，如今終於滋生暴力行為，這已經是不可輕忽的社會問題，民進黨以及政府，應該要對此向無辜的民眾與社會道歉。

最後，王鴻薇呼籲，她要請大家站出來，當我們的國家，會發生強搶逼迫一個年輕女性遊客，還把她的手機照片刪除，故意拍攝她的臉，上傳到社群上公審，如果我們繼續沈默，繼續默許這樣的罪行發生，就是讓我們的自由與民主蒙羞。

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