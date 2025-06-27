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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

戴錫欽帶隊拜會黃國昌　藍白互邀出席705、720造勢反大罷免

記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票將在7月26日登場，國民黨在7月份將舉辦大大小小多場活動，全力催出投票率、激發支持者投票熱情。而重中之重的台北市部分，目前身兼國民黨北市黨部主委的北市議會議長戴錫欽，今（27日）上午率隊拜會民眾黨立院黨團，與黨主席黃國昌等人會面。雙方在會前齊聲高喊「護民主、反惡罷」，並分別互邀出席國民黨在7月5日、民眾黨在7月20日舉辦的造勢活動，攜手捍衛民主、反制民進黨「選輸翻桌」行徑。

▲▼台北市議會戴錫欽議長(左二)與市議員李明賢(左一)拜會立院民眾黨團，台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌(右二)、副總召張啓楷(右一)委員等人列席接待。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議會戴錫欽議長與市議員李明賢拜會立院民眾黨團，民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷委員等人列席接待。（圖／記者李毓康攝）

黃國昌說，今天非常高興台北市議會戴錫欽議長、議員李明賢來民眾黨團拜會，相信過去這段時間，台灣社會真的受夠了，一個就任已經超過1年的總統，拿不出像樣成績單，口中喊團結、實際上不斷創造台灣社會更激化的衝突與對立，甚至口不擇言到「過濾雜質」這種話都說出來。

黃國昌直言，至今還看不到賴總統，對於他高度不適格發言有反省道歉；對於他所領導的民進黨對台灣社會撕裂傷痕，也看不到具體行動來挽救。對民眾黨而言，這場由民進黨發動的選輸翻桌、走回一黨獨裁專制老路的政治鬥爭，絕不會袖手旁觀，一定會站在第一線，共同捍衛台灣好不容易贏得的民主自由跟法治。

黃國昌說，今天很高興議長來拜會，過去他也有幸去議會參訪，感謝戴議長熱情招待，也很感謝在議長領導下，民眾黨團4位議員在市議會有更多揮灑空間，也能站在人民立場善盡監督職責。

「在台灣民主政治中，政黨彼此間當然可以有競爭，但為了國家、為了台灣、為了人民更好生活，該合作時就要合作。」黃國昌說，特別是當台灣的民主被賴清德領導的民進黨逼到懸崖邊時，退無可退、無須再退，必須要勇敢站在第一線，捍衛屬於全台人民的民主自由。

黃國昌指出，接下來在有關大罷免的戰役上，民眾黨會以非常具體行動，共同對抗賴清德領導的民進黨政府專制獨裁作為。除了所有黨公職能做的事、能幫的忙，義無反顧，同時也正式宣布，7月20日下午，民眾黨會在台北市舉辦一場大型向市民朋友報告的集會，「那場集會已經有跟國民黨台北市幾位優秀立委表達，我們歡迎這些優秀委員共同參加，手牽手守護台灣民主」。

戴錫欽說，聽了國昌一席話非常感動，其實今天是帶了邀請函要邀請國昌主席參與7月5日在市府廣場前，台北市第一場大型造勢活動。剛剛總召也宣示在7月20日民眾黨將舉辦大型造勢，邀請國民黨北市5位立委共同參與，「站在市黨部立場，非常感謝國昌主席能雪中送炭」。

戴錫欽說，面對台灣民主政治發展過程中，遭遇執政黨這樣的逆襲，大家必須挺身而出。戴表示，邀請函內不敢說文情並茂，但會表達對於時局的憂心以及作為在野陣營必須對抗執政黨顢頇、全面無差別攻擊惡罷的反制動作。

「今天到民眾黨團，非常感謝國昌總召與各位委員、議員熱情接待。」戴錫欽說，感謝民眾黨4位優秀議員在過去1、2年時間，大家可以理性溝通，對市民有益的事都能獲致共識。戴提到，他在4月下旬變成代理主委，今天除了議長身分，更重要用北市黨部代理主委身分，誠摯邀約民眾黨能在7月26日之前，與國民黨攜手並進，對於惡罷做出有效反制。

▲▼台北市議會戴錫欽議長拜會立院民眾黨團,台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌等人列席接待。（圖／記者李毓康攝）

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