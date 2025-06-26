YouTube宣布：7/22起16歲以下禁止開直播　一條件除外

▲YouTube 7/22起禁止16歲以下單獨直播。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

Google旗下影音平台YouTube宣布，自2025年7月22日起，將直播的最低年齡限制由13歲提升至16歲。此舉旨在強化未成年創作者的數位安全與風險管理。若年滿13至15歲但未滿16歲之青少年，想繼續進行直播，必須有成年人在鏡頭中可見陪同。

YouTube表示，此次調整是「協助保障未成年創作者的數位體驗與安全」，尤其是在直播這類即時互動平台上，如果直播內容是13至15歲且明顯沒有成年人陪同的青少年，他們的直播可能會被停用即時聊天功能，相關帳號也都可能會暫時無法使用即時聊天或其他功能。消息發布後，許多評論認為這是兼顧創作自由與兒少保護的重要平衡措施。

YouTube指出，如果用戶未滿16歲，但有一位成年人願意一起直播，可以授予該成年人以編輯者、管理員或所有者的身份存取未滿16歲用戶的頻道權限，「這樣，該成年人就可以從您的帳號開始直播，同時仍然可以透過您自己的頻道吸引觀眾。」

YouTube強調，將鼓勵家長和創作者一起檢視直播安全指南，並善用隱私設定與聊天室管理工具，共同營造更安全友善的直播環境。