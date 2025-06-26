2025選秀大驚奇！　楊瀚森發文致謝：你好，NBA！我叫Hansen Yang！

▲楊瀚森在個人微博發文致謝。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

美國NBA今（26）日舉行選秀會，來自中國CBA聯賽的中鋒楊瀚森在他20歲生日當天，於首輪第16順位被波特蘭拓荒者隊選中，成為中國籍球員在NBA首輪被選中的第三高順位，成為第8名登陸NBA的中國球員。選秀結束後，楊瀚森在個人微博發文致謝，並在文末寫上，「你好，NBA！我叫Hansen Yang！」對於NBA的期待與興奮之情溢於言表。

楊瀚森表示，20歲的第一天，追夢的故事迎來大結局，曾經腦海裡飄渺的幻想，在今天具象成巴克萊中心（籃網主場）耀眼的光芒，「這個生日禮物，我很喜歡。」

▲「中國版約基奇」楊瀚森首輪第16順位中選 。（圖／達志影像／美聯社）

楊瀚森提到，我的征程才剛剛開始，努力扎根、將夢想延續，才是我最重要的使命，感謝青島國信集團、國信籃球俱樂部的培養和支持，感謝家人和朋友們的陪伴，感謝我的合作夥伴，感謝我的經紀團隊，感謝喜愛我的球迷朋友們，「感謝19歲的楊瀚森，你沒有辜負自己的青春！」

楊瀚森最後用中英文表達被選入NBA球隊的喜悅，並向球迷粉絲們再次介紹自己，「你好，NBA！我叫Hansen Yang！」

▲NBA選秀會楊瀚森在首輪被選中，大陸籃協致賀信。（圖／翻攝微博）

隨著楊瀚森被選中的消息傳開，大陸籃協也隨即發出「紅頭文件」的賀信，「欣聞中國籃球運動員楊瀚森在2025年NBA選秀大會中，在首輪第十六順位被選中，加盟美國職業籃球聯賽波特蘭開拓者隊，當日恰逢其20歲生日，中國籃球協會在此向楊瀚森及其家人表示衷心的祝賀，也祝楊瀚森生日快樂！」

楊瀚森身高216公分，體重112.9公斤，有著「中國約基奇」的外號，他在首輪16順位被選中，是中國籃球員在NBA選秀會的第三高順位，2002年的姚明是狀元秀，2007年的易建聯是首輪第6順位。同時，楊瀚森成為繼王治郅、姚明、巴特爾、易建聯、孫悅、周琦、崔永熙之後，第8位登陸NBA的中國球員。