警破喪屍煙彈分裝工廠加碼逮「偽鈔教主」　扣萬張假千元鈔

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵2隊日前鎖定1名四海幫大哥與換帖兄弟一起販毒，其中1人竟然是素有「偽鈔教主」稱號的呂宜哲，並在呂的身上查獲11萬假鈔，事後懷疑呂不只有這些假鈔，查緝1個月後又返回呂的工作室，發現呂的女友案發後拖著1個皮箱進去，裡面藏有12756張千元假鈔。

警方調查，55歲的柯姓男子與53歲的呂宜哲，2人是換帖兄弟，柯男平時以四海幫大哥身分自居，呂則是有「偽鈔教主」的名號，2人主要混跡雙北市，幾乎形影不離，被警方發現涉嫌在新北市樹林區組織毒品分裝工廠，其中包括1級海洛因、2級毒品安非他命以及「喪屍煙彈」依托咪酯。

▲警方查緝毒品分裝工廠，查扣5空氣槍，又加碼逮捕偽鈔教主扣萬張「假千鈔」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方日前兵分多路查緝柯、呂等9人，並查獲毒品分裝工廠，除了毒品之外，還有現金36萬，另外還有手機13支，另外還在分裝場裡面查扣5把空氣槍，警方訊後將一干人等依照毒品罪嫌先行送辦，後又在呂宜哲的工作室查獲11萬元的新式「千元偽鈔」，還有2億元的玩具鈔票。

警方調查發現，呂宜哲2006年就偽造舊款的千元大鈔，被北市刑大查獲過，呂嫌到案後也坦承，在工作室有製作新款偽鈔的技術，主要先購買類似紙鈔的特殊紙張，再繪製出千鈔電路板，複印在特殊紙張上，再利用上網購買變色粉、燙金紙，加熱之後就可以在千元鈔票上印上「神似」亮面防偽標籤的標示。

▲警方逮捕偽鈔教主扣萬張「假千鈔」，估計市值約182萬，還有2億元玩具鈔票。（圖／記者邱中岳翻攝）

呂嫌坦承，每1萬元新台幣可以兌換7萬元假鈔，有時1萬元就可以換到10萬元，因為亮粉容易脫落，所以主要提供給不法集團使用，避免有人報警。

警方得知呂宜哲的名號，認為不可能只有11萬元的千元假鈔，事隔1個月後又跑回呂位於北市中正區的工作室，調閱監視器發現，呂的46歲謝姓女友將1個皮箱放進工作室，逮捕謝女後再進入查看，果真查扣12756張千元假鈔。

警方也提醒民眾，本案查獲之千元偽鈔編號：RZ239907GM、PY288965HL、PW498068FL、TZ169260GQ、FL486439XJ、QW015231ET、QW672165AK、NX706635HK、TV208156DQ等9組序號，呼籲民眾提高警覺、小心辨識，如有發現、收受偽鈔時儘速向警察機關報案，切勿使用、收集，避免觸法。