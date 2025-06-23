　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賀瓏爆熱戀Albee　節目上「咬耳朵」內容曝：我想要你X死我

▲▼賀瓏爆和Albee戀情 。（圖／翻攝自Facebook／Albee 范乙霏）

▲賀瓏爆和Albee熱戀中 。（圖／翻攝自Facebook／Albee 范乙霏）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名喜劇演員賀瓏和女星Albee同遊日本大阪，兩人開心自拍互動親密，如同熱戀的情侶。豈料，賀瓏所屬的薩泰爾娛樂23日突然宣布終止雙方經紀合約，引發熱烈討論。此外，Albee在《賀瓏夜夜秀》第2季中跟賀瓏說的Dirty talk（曖昧話語），如今也被爆出內容是「我想要你X死我」。

賀瓏和Albee被網友捕捉到同遊日本大阪，地點在大阪的梅田藍天大樓觀景台，兩人一身休閒裝扮玩自拍，不過互動卻相當親密，賀瓏不時用手捧著Albee的臉，女方也給予笑容回應，還牽起他的手，空氣中瀰漫著粉紅泡泡，關係非比尋常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

泰爾娛樂起初不回應，23日突然發出聲明切割，「薩泰爾娛樂股份有限公司與簽約藝人賀瓏因理念不合，即日起終止雙方經紀合約。為免疑義，特此聲明。」

許多聲音質疑，賀瓏前女友過世不久，賀瓏馬上結交新歡。對此，賀瓏PO出前女友天殘的最後發文，說明了兩人是和平分手。

▲▼賀瓏爆熱戀Albee　節目上「咬耳朵」內容曝：我想要你X死我。（組圖／翻攝STR Network、tnns.taiwan）

▲Albee在節目上跟賀瓏「咬耳朵」，現在被爆出內容是「我想要你X死我」。（組圖／翻攝STR Network、tnns.taiwan）

此外，賀瓏在《賀瓏夜夜秀》第二季中，要求王少偉、Albee還原過去在節目《小姐不熙娣》上說的Dirty talk內容。當時，Albee在賀瓏耳邊輕聲說出幾字，瞬間讓賀瓏害羞地低下頭。

據《民視新聞》報導，最後在現場觀眾要求下，才公布Albee說的是「我想要你X死我」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／威力彩再槓！　下期頭獎上看17.5億元
Albee爆熱戀賀瓏　節目上「咬耳朵」：我想要你X死我
博恩大動作切割賀瓏　引發熱議
快訊／高雄傳7旅客食物中毒！衛生局調查中
NASA發現「殭屍星」直奔地球　超強磁場能撕裂人體
喝下「木瓜牛奶」　新北正妹遭工程師性侵！眼睛睜開崩潰
郁方坐輪椅遊韓「下秒直接站起身」嚇傻路人！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賀瓏爆熱戀Albee　節目上「咬耳朵」內容曝：我想要你X死我

準台大生「科展抄襲」被撤獎　校方：將開會討論錄取資格

明天北台灣防午後雷雨　周五又有熱帶擾動發展機率

吃完「麥香雞」竟測出酒精反應！廠商證實：會影響結果

一張圖瘋傳「會說1句話＝年輕人」　全場反噴：根本超弱

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹末期肺癌　診間痛哭：想當好媽媽

妹子搭捷運「兩側空位沒人坐」　一票男生中肯回答：真的會怕

全國科展台中一中學霸爆抄襲！獎金、獎項全撤　校方回應了

花2千多吃無菜單他愣「覺得盤」　大票有感：手法不到位開一堆

畢業照拚了！國中生喊趴下　盧秀燕：放馬過來，全力奉陪！

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

【情緒價值給滿】夢回童年收服寶可夢！事實證明錢真的能買到快樂XD

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

賀瓏爆熱戀Albee　節目上「咬耳朵」內容曝：我想要你X死我

準台大生「科展抄襲」被撤獎　校方：將開會討論錄取資格

明天北台灣防午後雷雨　周五又有熱帶擾動發展機率

吃完「麥香雞」竟測出酒精反應！廠商證實：會影響結果

一張圖瘋傳「會說1句話＝年輕人」　全場反噴：根本超弱

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹末期肺癌　診間痛哭：想當好媽媽

妹子搭捷運「兩側空位沒人坐」　一票男生中肯回答：真的會怕

全國科展台中一中學霸爆抄襲！獎金、獎項全撤　校方回應了

花2千多吃無菜單他愣「覺得盤」　大票有感：手法不到位開一堆

畢業照拚了！國中生喊趴下　盧秀燕：放馬過來，全力奉陪！

從5點學習給自己「安全感」　能在愛情中活得更自在

快訊／還有機會！威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

從委任到解職　論「台灣大罷免」的民主正當性基礎

快訊／員工旅遊傳7人「食物中毒」吃早餐狂拉　墾丁凱撒大飯店回應

賀瓏爆熱戀Albee　節目上「咬耳朵」內容曝：我想要你X死我

推竹林永續經營與產業發展　竹寮林業生產合作社與林業專家簽約合作

「TOYOTA最豪華休旅」Century升級！1配備後座隱私更好、調漲40萬

博恩昔暖心安慰！大動作切割賀瓏「他昨天才被告知」　兩人共患難成過往

「國光女神」錄影裙子穿超短！　半顆蜜桃臀被看光：姐姐有練過

快訊／高雄傳7旅客食物中毒！墾丁員旅上吐下瀉　衛生局調查中

【終止4連敗】味全龍林智勝奪MVP加碼跳《大展鴻圖》

生活熱門新聞

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

染髮易得膀胱癌？醫：1類人風險高2倍

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹肺癌痛哭：想當好媽媽

可能有雙颱　聖帕估今生成大迴轉路徑曝

包裹一堆氣泡袋「1實用功能」　網驚喊方便：都丟了

日本鹿兒島震不停　郭鎧紋：2條「高速公路」恐將海嘯波引到台灣

她實行「零3C育兒」　結果卻大嘆：超自責

「乘客不適」班機緊急轉降救命　長榮航空力挺：尊重機長決策權

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

濱崎真緒曝引退遺憾　拍13年AV「大腦死掉了」

2號颱風最快今生成　變天時間曝

更多熱門

相關新聞

博恩昔暖心安慰！

博恩昔暖心安慰！

薩泰爾娛樂今（23）日發出聲明宣布與喜劇演員賀瓏終止合約，為此他事後發聲回應解約，透露自己昨天被告知此事，同時也在文中坦承已故喜劇演員天殘是他的前女友。事實上，博恩在2018年和謝政豪共同成立「薩泰爾娛樂」，賀瓏當年應博恩邀請正式加入團隊，成為《博恩夜夜秀》的寫手與演員，並在第三季第二集擔任主持人從而與博恩正式簽約成為旗下藝人，兩人歷經風波，如今卻遭大動作切割，引發外界熱議。

曾預言賀瓏有桃花劫！　簡少年澄清「沒直接關係」點出真正受影響事件

曾預言賀瓏有桃花劫！　簡少年澄清「沒直接關係」點出真正受影響事件

賀瓏「被命理師預言遇桃花劫」　2年前片段挖出

賀瓏「被命理師預言遇桃花劫」　2年前片段挖出

賀瓏昔放話：開除我你還剩誰！　3年後竟一語成讖

賀瓏昔放話：開除我你還剩誰！　3年後竟一語成讖

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

關鍵字：

娛樂賀瓏Albee解約日本

讀者迴響

熱門新聞

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

快訊／賀瓏爆熱戀Albee「過往感情惹議」

遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　還原過程嘆：台灣搞成這樣滿悲哀的

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

普丁接見伊朗外長　重砲轟美國

賀瓏回應解約「昨天被告知」　證實天殘是前女友

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

即／威力彩15.5億開獎了！今晚頭獎幸運兒是你嗎

伊朗最高領袖：以色列鑄大錯「必受懲罰」

700萬人注意！綜所稅9地雷一文看　報錯6／30前重傳都有救

伊朗全境6機場遇襲　傳800枚飛彈不能用

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面