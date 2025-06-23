賀瓏爆熱戀Albee　節目上「咬耳朵」內容曝：我想要你X死我

▲賀瓏爆和Albee熱戀中 。（圖／翻攝自Facebook／Albee 范乙霏）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名喜劇演員賀瓏和女星Albee同遊日本大阪，兩人開心自拍互動親密，如同熱戀的情侶。豈料，賀瓏所屬的薩泰爾娛樂23日突然宣布終止雙方經紀合約，引發熱烈討論。此外，Albee在《賀瓏夜夜秀》第2季中跟賀瓏說的Dirty talk（曖昧話語），如今也被爆出內容是「我想要你X死我」。

賀瓏和Albee被網友捕捉到同遊日本大阪，地點在大阪的梅田藍天大樓觀景台，兩人一身休閒裝扮玩自拍，不過互動卻相當親密，賀瓏不時用手捧著Albee的臉，女方也給予笑容回應，還牽起他的手，空氣中瀰漫著粉紅泡泡，關係非比尋常。

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泰爾娛樂起初不回應，23日突然發出聲明切割，「薩泰爾娛樂股份有限公司與簽約藝人賀瓏因理念不合，即日起終止雙方經紀合約。為免疑義，特此聲明。」

許多聲音質疑，賀瓏前女友過世不久，賀瓏馬上結交新歡。對此，賀瓏PO出前女友天殘的最後發文，說明了兩人是和平分手。

▲Albee在節目上跟賀瓏「咬耳朵」，現在被爆出內容是「我想要你X死我」。（組圖／翻攝STR Network、tnns.taiwan）



此外，賀瓏在《賀瓏夜夜秀》第二季中，要求王少偉、Albee還原過去在節目《小姐不熙娣》上說的Dirty talk內容。當時，Albee在賀瓏耳邊輕聲說出幾字，瞬間讓賀瓏害羞地低下頭。

據《民視新聞》報導，最後在現場觀眾要求下，才公布Albee說的是「我想要你X死我」。