快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡

▲苗栗縣政府剛升任科長的黃姓男子，凌晨被發現在縣府第一辦公大樓後方墜樓身亡，家屬確認身份無誤 。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣政府第一辦公大樓後方今（26日）凌晨驚傳疑似墜樓意外。縣政府1名剛接任科長不足3個月的黃姓男科長，疑似情緒不佳留下悲觀訊息給家人，家屬昨漏夜報警緊急協尋，警方凌晨在縣府大樓後方無障礙專用坡道，發現黃男倒臥血泊、早已斷氣，警方正調閱監視器釐清案情當中。

據指出，黃姓男科長（57歲）4月初甫接任工作繁重的科長職務，疑似身體健康問題、加上工作壓力無法紓解，近期情緒低落，昨傍晚下班後未返家，家人苦尋不著，深夜10點多收到他傳送輕生訊息，趕緊打110報警通報緊急協尋。

▲苗栗縣政府剛升任科長的黃姓男子，凌晨被發現在縣府第一辦公大樓後方墜樓身亡，警方調查案情中。（圖／記者楊永盛攝）

警方和家屬第一時間有到縣政府第一辦公大樓搜尋，初步發現黃男搭乘電梯上到7樓頂樓，接著又失去蹤影；警方今天凌晨3點多繼續在縣政府週邊巡邏，在第一辦公大樓後方的無障礙專用坡道，發現黃男倒臥坡道上，早已氣絕。警方封鎖現場，通知家屬確認身份無誤，目前繼續調閱監視器釐清案情。

▲苗栗縣政府剛升任科長的黃姓男子，凌晨被發現在縣府第一辦公大樓後方墜樓身亡。（圖／記者楊永盛攝）

黃男的直屬長官指出，很遺憾很難過發生這樣的事情，將盡全力協助和家屬一起處理後續事宜。

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