台中一中驚傳學生墜樓！上廁所被鎖爬牆脫困　2樓摔下骨折

▲台中一中12日發生一起烏龍墜樓事件，一名學生因遭鎖在二樓，竟異想天開翻牆下樓，結果失足摔落。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

台中一中12日發生一起烏龍墜樓案件，一名高二男學生下課時間因身體不舒服上廁所，結果出來時發現所有出入口都已經鎖上，情急之下竟然翻牆想下樓，結果失足從二樓摔下，被校方人員發現後送醫救治，所幸無生命危險。

據了解，該名男學生在12日晚間因身體不舒服到廁所，結果要離開時已經晚間6點30分，但當時電梯管制已無法搭乘，且該樓一樓梯口已拉下鐵門無法出入，該生於該棟電梯及樓梯嘗試離去，結果竟翻牆攀爬，踩破採光罩失足墜落至一樓中庭，校方緊急通報消防江人送往醫院救治，左手腕疑似骨折、嘴角撕裂傷、意識清楚送往中國附醫。

台中一中也發出聲明強調，基於校園安全考量，學校每日皆會定時關閉大樓，且派員巡視，該生因急需上廁所，突發狀況不及離開，導致滯留大樓。

一中表示，學校師生若因故滯留大樓，與學校警衛室聯繫，即會立即前往協助。該生當下欲以自行攀爬方式離開，但因緊張（非自傷）而發生意外。學生傷勢須謹慎照護，也避免目睹之同學有心理創傷，且避免不清楚細節衍生流言導致不必要之影響，學校已於第一時間知會本校師長，請師長協助全體學生心理支持。

