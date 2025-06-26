G7外長會談聚焦亞洲！　盧比歐強調「台海和平穩定」重要性

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）25日在荷蘭海牙出席北約（NATO）高峰會期間，與七大工業國（G7）外交部長舉行會談，除了就近期對伊朗發動的「午夜重錘行動」交換意見，也特別強調台海和平穩定的重要性，並呼籲各國強化合作，共同因應中國在南海日益頻繁的挑釁行為。

根據美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）發布的聲明，與會外長一致認為，伊朗「絕不能取得或發展核武」，同時就如何推動以色列與伊朗達成長期和平進行深入討論。

布魯斯指出，除了中東局勢，會中也觸及亞洲安全問題。外長們談到「維護台灣海峽和平穩定的關鍵性」，並強調需深化G7成員間的戰略協調，以回應中國在南海破壞區域穩定的舉動。

其實，這並非北約首次在高峰會中明確提及台海情勢。北約秘書長呂特（Mark Rutte）日前在會前記者會便對中國大舉擴張軍備表達憂慮，「我們對台灣的局勢非常擔心。」

呂特更示警，中國可能試圖藉由拉攏俄羅斯來分散西方注意力，因此北約盟國有必要提高軍費、提前部署。

當有歐洲記者提問，若中國對台動武、北約是否準備好介入亞太最壞情境時，呂特表示，目前北約與日本、韓國、澳洲及紐西蘭等「亞太夥伴」保持密切聯繫，「正因為這些國家對中國軍力快速擴張感到極度憂慮。」

他進一步指出，「若北京真的對台灣採取行動，毫無疑問會聯手俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），試圖讓我們在歐洲應接不暇。」