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Logitech攜手Adobe推MX系列 Creative Console 創作者神器

記者蘇晟彥／台北報導

電腦周邊領導品牌 Logitech 25日宣布攜手設計軟體公司「Adobe」、教育品牌「赫綵設計學院」，正式推出創作者輔助器材「MX Creative Console 創作者主控台」，專替創作者量身打造的神器，將大大加速工作效率、優化工作流程，包含 Photoshop、Premiere Pro等軟體都將囊括其中，顏色則有黑白兩色，售價則為6,490元。

▲▼ Logi MX系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據市場調查顯示，全球創作者人數預計於在 2020 至 2025 年間成長逾 1.3 倍，面對競爭白熱化，Logitech 期望成為創作者的高效率後援平台。Logitech 台灣香港區總經理兼大中華區通路策略總監施前江 Aries 表示：「創作不只是靈感的碰撞，更仰賴高效的工具與流程。MX Creative Console 創作者主控台為創作者打造出未來解決方案，協助他們在瞬息萬變的市場中脫穎而出，將創意迅速轉化為具影響力的作品。」

Logitech MX 系列一直以來致力於提供精準操作與卓越性能，而全新推出的 MX Creative Console 創作者主控台更進一步，為進階視覺創作者量身打造出可高度自訂的創作控制介面。Logitech MX 資深產品經理 Alba Ollé Moreno 更是首度來台分享：「我們持續思考如何輔助創作者更有效地，將靈感變成為最偉大的作品。MX Creative Console 創作者主控台打造專屬創作者的終極工作流，讓靈感瞬間轉化為行動，自由掌握創作節奏，邁步成為創作大師捷徑。」Alba 舉例，比如內建旋鈕可快速調整筆觸粗細、螢幕亮度、音量與放大鏡等常用功能，讓創作節奏隨轉即動；搭載 LCD 自定義按鍵螢幕，並支援 Logi Options+ 軟體，可相容高達 58 款創作與生產力應用程式，一秒切換工具，讓靈感不中斷。

▲▼ Logi MX系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Logitech 本次攜手全球最大影像編輯平台 Adobe 展開深度合作，全新推出的 MX Creative Console 與 Adobe Photoshop、Premiere Pro 等主力工具高度整合，讓創作者能更專注於靈感發想與內容創作，不再受限於繁瑣的操作流程。更邀請 Adobe 首席數碼媒體技術工程顧問黃耀興 Ernest Wong 到場分享，談及如何串聯服務並結合 Adobe 生成式 AI 服務 Firefly 強化創作流程，他表示：「透過 Adobe Creative Cloud 與 MX Creative Console 的無縫整合，不僅能有效簡化創作流程，更能幫助創作者進入更流暢、沉浸式的創作狀態。」此次合作不僅展現雙方在軟硬體整合上的高度默契，更象徵 Adobe 與 Logitech 在推動創作效率與創意體驗革新上的共同願景，攜手打造次世代創作者的高效心流。

MX Creative Console 創作者主控台即日起於 Logitech 網路旗艦店、全台 Logistore 販售，購買即享 Adobe Cloud 三個月會員（價值$5,985）。

▲▼ Logi MX系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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