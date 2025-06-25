POCO F家族全到齊！F7 正式登台　限定機甲銀視覺、美學全滿足

記者蘇晟彥／台北報導

POCO 25日正式宣布 F 系列旗艦新機─ POCO F7 正式登台，搭載全台首發 Snapdragon® 8s Gen 4 處理器、 6.83 吋 1.5K AMOLED 螢幕、內建 6500mAh 超大電池 搭配 90W 快充等，這次更以未來機械風格為靈感，以金屬質感背蓋進行設計，推出機甲銀限定版本，滿足消費者需求。

▼POCO F7 推出三色，其中機甲銀限定版也呈現另類金屬美學。（圖／記者蘇晟彥攝）

POCO F7 搭載全台首發 Snapdragon® 8s Gen 4 處理器，結合狂暴引擎 4.0 與 LiquidCool 4.0 散熱系統，即使高負載運行也能維持穩定效能輸出，內建 6500mAh 超大電池 搭配 90W 快充，同時正面配有 6.83 吋 1.5K AMOLED 螢幕，並支援 120Hz 更新率與 3200nits 峰值亮度，背面更特別推出機甲銀限定版，以未來機械風格為靈感，呈現金屬質感背蓋，視覺享受與美學設計一次滿足。



針對行動遊戲玩家需求，POCO F7 全面升級狂暴引擎 4.0，深度優化遊戲表現與系統調校，支援 1.5K 高解析度與智慧幀率功能，讓大型遊戲最高畫質設定下依然穩定跑出 120FPS 極致流暢畫面，連續團戰、自由探索或副本刷圖都能順暢無卡頓，讓每一場對戰都盡情發揮；同時狂暴引擎 4.0 也進一步強化觸控，在 FPS 遊戲或 MOBA 對戰中，技能釋放與閃避反應更快，並搭配升級震動回饋與沉浸式音效，從手感到聲場打造更具臨場感的沉浸式電競體驗。

為確保持續穩定的高效輸出，POCO F7 採用創新的 6000mm² 3D 雙通道環形冷泵散熱系統，內建 POCO 迄今最大的環形導熱管，可迅速導出熱源、提升導熱效率，無論是連續遊戲、4K 錄影或影像渲染處理，都能有效壓制機身溫度，不僅提升效能穩定性，也讓握持更舒適、操作不中斷。

此外，POCO F7 使用最新一代 Xiaomi HyperOS 2 系統，整合 HyperCore 效能核心、HyperConnect 多裝置協同與 Xiaomi HyperAI 智慧學習三大核心，讓手機系統在操作流暢度與使用智慧性上再創巔峰；影像部分 POCO F7 主鏡頭採用 5000 萬畫素 Sony IMX882 感光元件，支援 OIS 光學防手震，搭配 800 萬畫素超廣角鏡頭，無論黑夜或白天都能滿足日常拍照所需。