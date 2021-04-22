叫陣realme　獨立於小米的POCO F3 5G、X3 Pro手機低價登台

特約記者洪聖壹／綜合報導

面對OPPO旗下 realme GT 襲台、華碩 ZenFone、SONY Xperia 10 III 緊接在後，獨立出小米的 POCO 今天（4/22）在台灣獨立出小米，正式推出 OPPO F3 5G、X3 Pro，以年輕人需要的產品為出發點，切入消費市場，首發價果然走小米過去高CP值風格。

POCO F3 是款 5G 手機，搭載高通S870 旗艦行動平台，配備 6.67 吋 120HZ 畫面更新率的 E4 AMOLED 螢幕，價值在於擁有高達 360Hz 的一個電玩需求的觸控採樣率與最新米UI使用者介面，後置三鏡頭主相機規格也不俗，有 4,800 萬畫素廣角＋800 萬畫素（119 度）超廣角鏡頭＋500 萬畫素長焦微距鏡頭組成，音效還有 Dolby Atmos 全景聲認證的立體雙揚聲器，電池容量 4520mAh，台灣推出6GB + 128GB、8GB + 256GB兩種版本，售價只有新台幣 10,999 元起，共有深海藍、極地白、夜幕黑三種顏色可以選擇。

▲POCO F3 5G 配備 6.67 吋 E4 AMOLED 螢幕，觸控採樣率高達 360Hz 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲配備4,800 萬畫素廣角＋800 萬畫素超廣角鏡頭＋500 萬畫素長焦三鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

▲新機特色總覽。（圖／記者洪聖壹攝）

另外一款 POCO X3 Pro 則是搭載高通面向 4G LTE 市場的旗艦行動平台 S860，支援 4G + 4G 雙卡雙待，配備 6.67 AMOLED 螢幕，畫面更新率 120Hz，電池容量加大到 5,160mAh，後置四鏡頭主相機，實際在低光、背光拍攝效果還不錯，擁有 4,800 萬畫素廣角＋800 萬畫素 119 度超廣角＋200 萬畫素微距＋200 萬畫素景深，台灣推出 6GB+128GB、8GB+256GB 版本，售價為新台幣 7499 元起。

▲POCO X3 Pro 配備 6.67 AMOLED 打孔螢幕。（圖／記者洪聖壹攝）

▲提供 4,800 萬畫素廣角＋800 萬畫素 119 度超廣角＋200 萬畫素微距＋200 萬畫素景深四主鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

▲夜拍提供HDR拍攝效果。（圖／記者洪聖壹攝）

幾乎在同一時間，由前 OPPO 海外拓展負責人李炳忠所創立的新興手機品牌realme，則是在台灣推出realme GT旗艦機，主打高通Snapdragon 888 旗艦 5G 行動平台，配備 6.43 吋三星AMOLED螢幕，畫面更新率 120Hz，配備 6,400萬畫素廣角＋800萬畫素超廣角鏡頭＋200萬畫素微距鏡頭三主鏡頭，電池容量 4,500mAh，支援 65W SuperDart 超級閃充，售價 15,990 元，同樣走的是電商通路，叫陣意味濃厚。

不過以手機品牌來說，POCO 算是相當年輕的品牌，根據POCO全球業務負責人邱曉波介紹，該公司在 2020 年宣布獨立出小米，同樣還是以用戶需求為第一考量，希望從年輕人角度出發，以潮、酷、科技為代表，去追求所謂 G 世代消費族群。

▲POCO全球業務負責人邱曉波。（圖／POCO提供）

大致上 POCO 對於產品的規劃還是偏向謹慎小心。舉例來說，當媒體問到 S888 旗艦、電競手機、獨立系統（因為目前還是使用米UI），邱曉波的回應都是會把產品落實在 CP 值與消費者真正需求為前提之下，才會向市場推展。

在海外市場方面，目前全球35個市場已經擁有超過1300萬用戶，除了台灣之外，之後在西班牙、俄羅斯、印度目前發展業績還不錯的優先推進。簡而言之，在小米手機積極切入旗艦市場之際，POCO 走得更像是初期的小米手機，著重平民手機。

面對 5G 時代來臨，在 LG 退出台灣市場、Google 暫時放棄旗艦手機的當下，低價手機市場真的是越來越熱鬧。