最便宜電競手機！　POCO最新旗艦F4 GT登台　

▲POCO於今宣布在台推出POCO F4 GT。（圖／POCO提供）

記者陳俐穎／綜合報導

POCO於今日宣布在台推出2022年年度首款旗艦系列手機POCO F4 GT，搭載Snapdragon 8 Gen 1晶片，LiquidCool 3.0水冷散熱技術與磁動力彈出式肩鍵等全面提升的電競體驗。

POCO F4 GT搭載Qualcomm® 最新旗艦Snapdragon™ 8 Gen 1 5G行動平台，採4nm工藝製程打造的八核心行動平台，搭配使用業界最先進散熱系統之一的LiquidCool 3.0水冷技術，讓手機處理性能極致釋放。POCO F4 GT擁有6.67吋120Hz AMOLED螢幕，支援480Hz觸控取樣率，讓遊戲或影音畫面更加流暢。同時，配備4700mAh大電量電池和120W HyperCharge極速充電。

▲POCO F4 GT規格表。（圖／POCO提供）

具備6.67吋120Hz旗艦級AMOLED全平面螢幕，支援TrueColor 10-bit顯示技術，真實還原超過10億種色彩，螢幕採全平面式設計，有效降低遊戲時的誤觸，同時以反應靈敏的480Hz的觸控取樣率，讓控制精準度提高10倍。考量玩家長期用眼需求，POCO F4 GT更提供1920Hz高頻率防閃爍的PWM調光技術，即使在低光源的環境之下也能大幅降低閃爍對眼睛造成的不適、保護眼睛。

POCO F4 GT提供破曉黃、星爵銀、隱士黑三種顏色選擇，12GB+256GB售價為新台幣19,999元，POCO F4 GT自5月17日下午1點起開賣，於5月23日前早鳥搶購享直降新台幣2,000元，早鳥價只要新台幣17,999元。