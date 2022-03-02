1億畫素手機9000元有找！POCO X4 Pro 5G 3／7日預購開跑

▲POCO發布POCO X4 Pro 5G與M4 Pro。（圖／POCO提供）

記者陳俐穎／綜合報導

3C科技品牌POCO於科技展會MWC 2022（Mobile World Congress 2022，以下簡稱MWC 2022）期間，宣布推出POCO X4 Pro 5G與 POCO M4 Pro。 其中POCO X4 Pro 5G配備X系列首款120Hz AMOLED螢幕、首款一億像素主鏡頭、Qualcomm® Snapdragon™ 5G處理器和67W超級快充等科技與功能。

螢幕規格

POCO X4 Pro 5G為POCO X系列中首款擁有AMOLED螢幕，配備6.67吋AMOLED打孔螢幕，120Hz刷新率提供流暢與逼真視覺體驗，同時提供360Hz觸控採樣率，在螢幕上的任何一個指令，都跟上行動。另外，在支援DCI-P3廣色域下，每一種顏色都充滿活力且栩栩如生。POCO X4 Pro 5G的AMOLED螢幕提供2400 x 1080 FHD+解析度，能自動調節亮度以適應周圍環境，同時擁有SGS護眼認證，在長時間遊戲中保護眼睛免於過多傷害。

相機

POCO X4 Pro 5G為POCO X系列中首款擁有一億超高像素主鏡頭的機款，以1/1.52吋超大感光元件，讓此模組成為目前市面上擁有最高解析度的手機相機之一。另外，在9合1像素合併技術的加持下，感光元件能捕捉到更大的進光量。

此外，POCO X4 Pro 5G擁有800萬像素超廣角鏡頭與200萬像素的微距鏡頭，同時配備了1600萬像素的前置鏡頭，臨時想來張自拍照，POCO X4 Pro 5G都能清晰地捕捉每一個場景。同時，POCO X4 Pro 5G提供一系列的拍照功能，例如在聚會時開啟全景自拍，無論人數有多少，都能確保每個人均留在鏡頭中；POCO X4 Pro 5G還提供了慢動作、前後雙景錄影、縮時錄影、超級微距、電影濾鏡和萬花筒等。

電池

配備5,000mAh超大電量電池，提供影片連續播放超過15小時、連續閱讀超過25小時或連續播放音樂超過191小時，支援67W超級快充，只需花費22分鐘，POCO X4 Pro 5G即可充電70%，或是只需41分鐘即可充滿電。

售價

POCO X4 Pro 5G提供雷射藍、雷射黑與活力黃三種顏色，6GB+128GB售價為新台幣8,499元，8GB+256GB售價為新台幣9,499元，再享YouTube Premium二個月免費試用。POCO X4 Pro 5G雷射藍與雷射黑將於3月7日起至3月14日止開放預購，參與預購即可獲贈預購禮Redmi Buds 3，於3月15日起全面現貨開賣。