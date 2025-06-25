桃園人注意！7月起路上「做這6件事」最高罰6000元

▲桃園市環保局將針對6大類破壞環境衛生的行為加重罰則，包括亂吐檳榔汁、口香糖、亂丟菸蒂等。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

為了提升環境整潔，維護市民生活品質，桃園市環保局自7月開始，針對6大類破壞環境衛生的行為將加重罰則，最高可裁處6000元新台幣，罰鍰金額可達現行的3倍。因為部分民眾常亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁等，影響公共衛生與城市形象，呼籲市民勿以身試法、因小失大。

據了解，6大類破壞環境衛生的行為包含「未清理家畜在公共場所便溺」、「垃圾未依規定排出或隨意棄置」、「亂吐檳榔汁、口香糖」、「亂丟菸蒂」、「污染地面、水溝、牆面等土地定著物」、「於路旁或屋外曝曬、堆置影響環境整潔之物品」，依違反《廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則》從嚴處分，最低罰鍰自1200元調升為2400元至3600元，並視污染和危害程度，裁處最高6000元罰鍰，期以實質嚇阻違規行為。

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環保局長顏己喨說明，統計去年裁罰亂丟一般廢棄物案件中，民眾亂丟菸蒂即占4成，高達2,855件，今年1至4月亦有604件，顯示此類行為甚需仰阻。另針對「垃圾未依規定排出或隨意棄置」行為，無論是垃圾袋、資源回收物，甚至大型廢棄家具，若佔用公共空間或破壞市容，亦將一律加重裁罰至3600元，防堵缺乏公德心的民眾便宜行事、任意丟棄的惡習。

環管處張書豪處長指出，「家畜在公共場所便溺未清」為民眾常見檢舉案件，飼主應主動清理寵物排泄物，以維護公共衛生與鄰里觀感；另「於路旁或屋外曝曬、堆置影響環境整潔之物品」行為，如將物品隨意曝曬、堆置於屋外或路旁，不僅妨礙觀瞻，也常造成鄰里糾紛與道路安全問題，同樣列為重點取締對象。

至於「亂吐檳榔汁、口香糖」及「污染地面、水溝、牆面等定著物」等行為，因清理不易、成本高昂，甚至影響行人安全與城市形象，環保局將一律開罰至2400元以上，嚴加查辦。

張書豪強調，維護市容環境需要全民共同參與，桃園硬體建設升級，市容維護也需要公私共同努力，呼籲市民發揮公德心，珍惜清潔人員的辛勞，切勿心存僥倖，否則一時便宜恐讓荷包大失血，後悔莫及。環境管理處將持續加強巡查取締違規，並鼓勵民眾檢舉不法行為，共同打造乾淨整潔的桃園生活環境。

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