澎湖海底薰衣草森林「紫珊瑚變一片慘綠」畫面曝　潛水客沒半個

▲「南方四島國家公園」東吉嶼曾擁有大片紫色珊瑚礁群，如今夢幻場景因藻類覆蓋珊瑚已不再 。（圖／業者提供）

記者陳洋、潘鳳威／澎湖報導

澎湖東吉嶼擁有一整片宛如海底薰衣草森林的紫色珊瑚礁群，不需下水，只要站在岸邊便可欣賞夢幻景色，潛入水中更是美不勝收，然而近4、5年來，藻類逐漸覆蓋珊瑚礁，使這片曾令人驚豔的海底秘境，已被一片綠色取代。今年夏天甚至連一個潛水客都沒有，浮潛業者不禁感嘆，「昔日盛況已成過往，就像變了心的人一去不回」。

南方四島國家公園是台灣第九座國家公園，也是第二座海洋型國家公園，範圍包括澎湖縣東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼及周邊島礁，需要從馬公坐船前往。東吉嶼南邊因清澈的水質孕育豐富的海洋生態，珊瑚覆蓋率非常高，著名的紫色薰衣草珊瑚森林，更是喜愛浮潛者的海底天堂。

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但近4、5年來，珊瑚逐漸被藻類覆蓋，大片紫色珊瑚如今僅剩零星一小撮，曾經如夢似幻的畫面也逐漸消逝，影響遊客前往意願。東吉嶼浮潛業者表示，今年幾乎沒有觀光客來，即使有也僅是登島行程，幾乎無人參與水域活動，感嘆「昔日盛況已成過往，就像變了心的人一去不回」。

但業者也說，潛水客減少其實對珊瑚是有益的，並指出珊瑚遭藻類覆蓋的可能原因，應是與潛水客身上塗抹的防曬乳等化學物質有關，建議民眾若參與水域活動，應盡量避免使用含有化學物質的物品而影響海洋生態。

▲▼潛水業者於2021年4月時拍攝的紫色珊瑚礁群。（圖／業者提供，下同）