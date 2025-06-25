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男車牌斑駁被攔查！金門警一查嚇一跳　竟是身背10案通緝犯

▲▼一名劉姓男子因交通違規遭警攔查，發現該男子為身揹10案的通緝犯 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲一名劉姓男子因交通違規遭警攔查，發現該男子為身揹10案的通緝犯 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

一名男子日前在金門騎車購物時，因車牌斑駁遭警方攔查，謊報身分並出示偽造駕照，卻因照片異常遭查獲，警方發現他竟是身背十案的通緝犯，現在不僅被逮捕歸案，還再多一條偽造特種文書罪名。

劉姓男子6月23日騎機車在金湖鎮市區購物，遭巡邏員警發現其機車車牌嚴重斑駁褪色，覺得可疑便上前攔查，劉男被攔下後， 從容不迫地唸出身分證字號及出生日期，還出示變造的駕駛執照謊報身分，表示機車是朋友的，但員警發現駕照上的照片尺寸不對，還有被裁剪過的痕跡，進一步查詢後發現照片竟然是假的。劉男見事情敗露，才坦承自己其實是通緝犯。

▲▼一名劉姓男子因交通違規遭警攔查，發現該男子為身揹10案的通緝犯 。（圖／記者林名揚翻攝）

經查，58歲劉男因涉及毒品、詐欺及偽造文書等多項前科，自2019年陸續遭宜蘭、台北、屏東及高雄等10處地檢署發布通緝，近期到金門後用化名生活，四處漂泊沒有固定住所。這次因交通違規遭警方查獲，使用偽造駕照並同時觸犯刑法偽造特種文書罪。

金湖分局長王貞惠表示，此案成功查獲，歸功於員警平時認真執勤、細心盤查，並具備敏銳的警覺性，將藏匿金門、使用化名的通緝犯揪出，守護金門地區治安。

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