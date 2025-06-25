金門海漂豬隻驗出非洲豬瘟病毒　禁運一週後順利解除

▲金門縣金寧慈堤岸際海漂豬17日驗出非洲豬瘟，經一週監控未發現疫情，禁運措施已隨公告期滿自動解除。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門慈湖岸邊本月14日驚見海漂死亡豬隻，經檢測確認帶有與中國大陸流行病毒高度相似的非洲豬瘟病毒。農業部為防堵疫情擴散，緊急宣布自6月17日起暫停金門豬隻及相關產品輸往本島與離島，歷經一週監控未見新增病例，禁令於23日期滿後正式解除。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊本月14日接獲通報，指金寧慈湖岸邊發現1隻死亡豬隻，金門縣防疫所獲報後立即到場採樣並就地焚燒掩埋處理。檢體送交農業部獸醫研究所進行聚合酶鏈反應（PCR）檢測，確認病毒核酸呈陽性，，並與中國大陸流行的第二基因型非洲豬瘟病毒相似度達100%。農業部為防範疫情擴散，17日依《動物傳染病防治條例》公告，自當日起至6月23日止，暫停金門地區豬隻及其屠體、內臟、生鮮及加工產品輸往台灣本島與其他離島。

金門縣政府昨日表示，農業部先前公告自6月17日至23日暫停金門地區豬隻及其產品運銷至臺灣本島及其他離島。經過為期一週的監控，期間未檢出新增海漂豬屍呈非洲豬瘟病毒核酸陽性，亦無相關疫情發生，因此禁運措施已隨公告期滿自動解除。

縣府強調，未來將持續與海巡單位密切合作，迅速處理海上漂流豬隻，維護島內養豬產業的生物安全。同時也將結合各鄉鎮獸醫加強豬隻健康監測，嚴格防範非洲豬瘟病毒入侵，全面守護畜牧防疫防線。