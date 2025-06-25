金門縣府推出「秘境時光機」！　解鎖4大亮點與軍旅遊程吸引旅客

▲金門配合觀光署推出「金門秘境時光機」活動。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門縣政府為配合交通部觀光署「台灣觀光100亮點 捲動國旅方案」，於今夏推出主題活動「金門秘境時光機」，活動期間自8月15日至10月31日，邀請國內外旅客深入探索金門的文化底蘊與自然風光。活動聚焦四大亮點景點，包括莒光樓、山后民俗文化村、建功嶼及經武酒窖，並結合金門特有的軍事文化，打造三大主題遊程，吸引旅客走進這座充滿故事的島嶼。

金門縣府25日舉辦記者會，包括金門縣副縣長李文良、董森堡議員、吳有家鎮長及多位鄉鎮公所代表與觀光產業協會理事長等，均出席為活動宣傳造勢。李文良副縣長表示，此次活動以軍事文化為主題，透過三條專屬遊程，讓旅客體驗金門的獨特魅力。活動更吸引200多家旅行社共同行銷，並串聯金門在地業者，整合食、宿、遊、購、行等資源，推出多元優惠方案，為旅客提供豐富選擇。

金門縣觀光處指出，活動特別設置三組趣味打卡點，其中「巨大公仔盒」裝置搭配莒光樓壯麗建築，成為話題新地標。為提升互動參與度，活動期間還推出「打卡送好禮」活動，鼓勵民眾熱情參與，並保留專屬於「金門秘境時光機」的珍貴紀念。

三大軍旅主題遊程包括「Boom!砲力全開」，帶領旅客走訪山后民俗文化村與獅山砲陣地；「防不勝防!坑道大探索」，結合微醺體驗與坑道探索；以及「登島吧!莒光任務特攻隊」，涵蓋延平公園行軍互動體驗及建功嶼生態導覽。完成遊程的旅客可獲得專屬紀念證書，兼具參與感與收藏價值。

易飛網國際旅行社副總經理張瑞琳表示，華信航空與多家旅行社積極配合活動，推出多元遊程，吸引旅客前來金門。記者會特別邀請旅遊達人依娃分享莒光樓與建功嶼的亮點特色，並以「站在時光裡，看見金門的靜與遠」形容金門的歷史厚度與自然風貌，邀請旅客親自踏入這片充滿故事的土地。