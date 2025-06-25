　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自爆戀愛腦「偷爬進對方家」！天殘生前節目被翻出　網嘆：太窒息

喜劇演員天殘的閨密林妍霏去年在博恩節目上，大談感情史，如今也跟著風波曝光。（翻攝自博恩的YouTube頻道）

▲喜劇演員天殘的閨密林妍霏去年在博恩節目上，大談感情史，如今也跟著風波曝光。（翻攝自博恩的YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

脫口秀藝人賀瓏近日風波不斷，被前女友「天殘」翁芝瑩好友林妍霏公開控訴，讓女方懷孕又墮胎，引發輿論關注。對此，有網友翻出天殘過去在節目中自爆自己是戀愛腦，一番言論，讓網友直言，「天殘太給另一半窒息感了」。

喜劇演員天殘的閨密林妍霏24日指控，賀瓏讓女方懷孕又墮胎，甚至說賀瓏會喜歡上別人，是因為天殘「太胖了X不下去」，消息曝光，鬧得沸沸揚揚。但有網友翻出天殘去年與林妍霏現身博恩的YouTube頻道「博音」節目上，大談自己感情觀，坦言自己有戀愛腦，即使男友見死不救，她依舊愛相隨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於戀愛腦話題，閨密林妍霏表示「之前不是有個男生跟妳糾纏很久」，天殘回想後也在節目中透露，高中時深愛一名男生，並從高一路糾纏到對方大二，中間男生跟其他女生發生性關係，她也都沒離開他，甚至出門吃飯的開銷也由她全額負擔，一旁林妍霏也直呼「她真的很喜歡那個男的」，天殘也表示，一度寫信給男方國中老師和所有朋友。

天殘在節目中，也坦言愛對方到晚上還會偷偷跑去男方家，「爬過去給他幹，然後幹完再偷偷爬回去」，博恩則問「爽嗎」，天殘則大呼「很爽，他懶覺真的很大」，並表示自己高中的時候真的長得很漂亮，一番幽默言論，逗得全場大笑，不過天殘最後也表示，這段關係持續了好幾年，最後她才終於忍痛提出分手。

相關影片被網友翻出後，不少網友紛紛直言，「看完影片後，反而給賀瓏一票，天殘太給另一半窒息感了」「我聽完覺得女生戀愛前一定要學會愛自己+多去聽健康講座」「也是昨天把整集看完，她的用詞粗俗以外也非常不尊重自己」「看完這集全部，男生是渣沒錯，女生的身心靈也很明顯出了很大的問題⋯⋯太可怕了」「我真的相信一個人的精神狀態從頭髮就能判斷」，也有不少網友不捨表示，「這女生發生什麼事了，描述方式讓人感覺很難過欸，她家庭到底發生啥…讓自己女兒這樣」「與未滿16歲的人發生性行為是犯罪行為」「因為太缺愛了，所以一點點的火花就能讓她燃燒自己」。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
賀瓏遭爆逼墮胎「怕被跟拍丟包天殘」　友怒公開內幕：血流到尿布接不住
Albee深V泳裝「那邊疑露出黑黑的」　超辣照片被翻出！網驚呼
北部16歲失蹤少女找到了！　交友軟體暈船「與42歲已婚男私奔躲旅館」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全家都腸子都黑掉！醫揪1習慣害「黑腸症」：功能開始退化
快訊／00940公告最新一次配息　7／10除息
快訊／大雷雨炸北北桃　國家警報響
4P一整天！少女翻臉提告　判決出爐
中國「死亡之海」將成大綠洲　有望成全球首消失沙漠
快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸4地
季芹出國解放比基尼！布料太薄...49歲身材震撼千人
稻浪轉身：產量過剩+消費萎縮　台灣米該如何殺出血路？
曾是黑澀會美眉！他挖出Albee「當時模樣」差好多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵漲價有感「旅客少2%」　董座：營收增24%

快訊／大雷雨炸北北桃　國家警報響

台鐵員工夜間津貼擬漲33%、主管加給升5成　拚年底前實施

快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸4地

婆婆要她養小三孩子「因為是長孫」！媳婦出招反擊　網全拍手叫好

自爆戀愛腦「偷爬進對方家」！天殘生前節目被翻出　網嘆：太窒息

曾是黑澀會美眉！他挖出Albee「當時模樣」喊差好多　網吵翻

快訊／14縣市大雨特報　下到入夜

立委點名上任首年「先不領獎金」　史哲：有KPI與財報規定

橡皮擦「深淺藍、綠色」3款差在哪？　文具商解答

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

台鐵漲價有感「旅客少2%」　董座：營收增24%

快訊／大雷雨炸北北桃　國家警報響

台鐵員工夜間津貼擬漲33%、主管加給升5成　拚年底前實施

快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸4地

婆婆要她養小三孩子「因為是長孫」！媳婦出招反擊　網全拍手叫好

自爆戀愛腦「偷爬進對方家」！天殘生前節目被翻出　網嘆：太窒息

曾是黑澀會美眉！他挖出Albee「當時模樣」喊差好多　網吵翻

快訊／14縣市大雨特報　下到入夜

立委點名上任首年「先不領獎金」　史哲：有KPI與財報規定

橡皮擦「深淺藍、綠色」3款差在哪？　文具商解答

佳娜挺5月大肚遊日！火車門一開「1歲女兒冒驚險舉動」祖雄：大挑戰

陳乃瑜罷免提議書造假案！羅明才服務處3人遭聲押　晚間8時開聲押庭

「最近台灣打者也不錯」養樂多補強火力看上魔鷹？

新光三越氣爆新進展「11、12樓解封」　事發132天終可修繕

台鐵漲價有感「旅客少2%」　董座：營收增24%

快訊／怒控中華足協冷血！　女足香港返台不到5小時又要赴韓參賽

《凶宅專賣店》改編台灣驚悚真實事件　李銘順、范少勳、陳姸霏攜手對抗靈異

鵝肉店老闆醉牽友人單車一路摔　警問車主...他喊：比我還醉

地面師二次剝皮詐12長者3.7億！1人悲憤亡　主謀遭求刑10年

大樹和山光電案爭議　經濟部盤點地面型光電

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

生活熱門新聞

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文被灌爆

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

「巨大冷心低壓」超醒目存在！　明通過台灣南端

小孩寒假放21天！家長崩潰「有15天要上班」

Albee曾是黑澀會美眉　他曝「當時模樣」網吵翻

今午後雨最大！　下周可能有雙颱

下周可能有颱風　侵台機率上升至50%

7月要來了！　4生肖得防災

快訊／14縣市大雨特報　下到入夜

可口可樂諧音包裝發現地獄哏　網友神回下一句

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

快訊／陸國台辦：7/1起「免費限期」辦台胞證

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文被灌爆

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面