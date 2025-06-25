自爆戀愛腦「偷爬進對方家」！天殘生前節目被翻出　網嘆：太窒息

▲喜劇演員天殘的閨密林妍霏去年在博恩節目上，大談感情史，如今也跟著風波曝光。（翻攝自博恩的YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

脫口秀藝人賀瓏近日風波不斷，被前女友「天殘」翁芝瑩好友林妍霏公開控訴，讓女方懷孕又墮胎，引發輿論關注。對此，有網友翻出天殘過去在節目中自爆自己是戀愛腦，一番言論，讓網友直言，「天殘太給另一半窒息感了」。

喜劇演員天殘的閨密林妍霏24日指控，賀瓏讓女方懷孕又墮胎，甚至說賀瓏會喜歡上別人，是因為天殘「太胖了X不下去」，消息曝光，鬧得沸沸揚揚。但有網友翻出天殘去年與林妍霏現身博恩的YouTube頻道「博音」節目上，大談自己感情觀，坦言自己有戀愛腦，即使男友見死不救，她依舊愛相隨。

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對於戀愛腦話題，閨密林妍霏表示「之前不是有個男生跟妳糾纏很久」，天殘回想後也在節目中透露，高中時深愛一名男生，並從高一路糾纏到對方大二，中間男生跟其他女生發生性關係，她也都沒離開他，甚至出門吃飯的開銷也由她全額負擔，一旁林妍霏也直呼「她真的很喜歡那個男的」，天殘也表示，一度寫信給男方國中老師和所有朋友。

天殘在節目中，也坦言愛對方到晚上還會偷偷跑去男方家，「爬過去給他幹，然後幹完再偷偷爬回去」，博恩則問「爽嗎」，天殘則大呼「很爽，他懶覺真的很大」，並表示自己高中的時候真的長得很漂亮，一番幽默言論，逗得全場大笑，不過天殘最後也表示，這段關係持續了好幾年，最後她才終於忍痛提出分手。

相關影片被網友翻出後，不少網友紛紛直言，「看完影片後，反而給賀瓏一票，天殘太給另一半窒息感了」「我聽完覺得女生戀愛前一定要學會愛自己+多去聽健康講座」「也是昨天把整集看完，她的用詞粗俗以外也非常不尊重自己」「看完這集全部，男生是渣沒錯，女生的身心靈也很明顯出了很大的問題⋯⋯太可怕了」「我真的相信一個人的精神狀態從頭髮就能判斷」，也有不少網友不捨表示，「這女生發生什麼事了，描述方式讓人感覺很難過欸，她家庭到底發生啥…讓自己女兒這樣」「與未滿16歲的人發生性行為是犯罪行為」「因為太缺愛了，所以一點點的火花就能讓她燃燒自己」。

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