開車突癲癇「全身僵直油門猛催」釀1死3傷　成大職員判刑10月

▲成大林姓女職員去年開車離校時癲癇發作失控，衝撞造成1死3傷，台南地院日前判刑10月。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成功大學圖書館林姓女職員2024年8月12日傍晚駕車離校時，因癲癇症突發失控衝撞多車，釀成1死3傷重大事故，其中一名42歲蔡姓女騎士當場喪命，台南地院審理後，認定林女罹患局部意識障礙型癲癇，明知服藥後仍具發作風險卻仍開車上路，依過失致人於死罪判刑10月，可上訴。

判決資料指出，林女2024年8月5日才至成大醫院調整抗癲癇藥物，服用後曾出現頭暈等副作用，明知不宜駕駛，仍於12日下午5時許，開車從成大總圖書館地下停車場離開，準備轉往大學路方向，卻在途中突發癲癇，陷入意識障礙與全身僵直狀態，導致油門持續加壓，高速衝撞前方車輛與行人。

林女車輛一路撞毀校園內腳踏車、柵欄機與警衛室，最後衝上大學路與一輛休旅車碰撞，再波及騎機車返家的蔡姓女騎士，造成蔡女頭胸重創、顱骨開放性骨折及顱內損傷，當場死亡。另有官姓與王姓2名機車騎士受傷，林女本人與另3人也分別受傷送醫。

法院指出，林女知情自己病況會突發意識喪失，仍未停止駕駛，罔顧公共安全與用路人生命，事後雖坦承犯行，卻與死者家屬尚未達成和解，量刑時審酌其藥物調整後處於副作用適應期等情狀，判處有期徒刑10月。

檢方調查指出，林女因癲癇突發，車輛失控連環撞擊造成重大傷亡，雖肇事後多名受害者未提告，惟整起事故死傷嚴重、社會影響廣泛。警方也提醒，罹患慢性病者應慎評身體狀況與用藥反應，不可輕忽潛在風險，自行駕駛更須謹慎，避免類似悲劇再次重演。