快訊／刑事戰將林明佐傳命危保外就醫！中檢決定不抗告

▲前刑事局高官林明佐交保後傳出命危，中檢決定不抗告。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

前刑事局高官林明佐涉九州博弈洗錢涉貪案，13日因癌症病情不佳聲請保外就醫獲准，獲1500萬交保。林在交保隔天傳出命危，中檢研議10天後，認為法院裁定並無不當，決定暫時不提抗告，但仍將適時建請法院提升科技設備監控強度，並重新審酌羈押之必要性。

林明佐罹癌聲請保外就醫，13日獲法院裁准1500萬元交保金，並施以科技監控，離開台中看守所後返回屏東老家，不料隔天上午因高燒送往高雄義大醫院急診室，下午更傳出一度命危，林的胞妹難過的懇求司法給予哥哥活命的機會，讓他好好接受治療。

台中地檢署研議後，今決定暫不抗告。中檢說，經檢察官調取卷證，審核臺北榮民總醫院出具之診斷證明書暨函文、法務部矯正署臺中看守所公函等資料，足認被告林明佐確有因罹患疾病非保外治療顯難痊癒之情，法院裁定有平衡考量。

另被告具保離所後，因病情惡化旋於14日入義大醫院急診，安排手術治療及收治加護病房等情，此有被告陳報法院之義大醫院診斷證明書可供審酌；被告遵守北榮意見，17日如期至竹北治療中心進行硼中子捕獲治療後，返回義大醫院，並已預計下次治療時程，此有公務電話記錄可資佐證。

中檢表示，經檢察官審慎考量，認為法院本次裁定內容並無違法、不當。後續被告病情如有變化，檢察官仍將適時建請法院提升科技設備監控之強度，並重新審酌羈押之必要性，附此敘明。