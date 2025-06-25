英外相：英國將在台海、南海更多自由航行行動

▲威爾斯親王號航空母艦（Andrew Burns）。（圖／翻攝英國皇家海軍網站）

記者葉國吏／綜合報導

英國外交大臣拉米（David Lammy）今日在國會證實，未來英國將在南海及台灣海峽頻繁展開自由航行行動，彰顯對印太地區航行自由的支持。

英國國會議員施蒙德（Desmond Swayne）在下議院指出，英國海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）近日穿越台灣海峽，維護南海的國際航行自由。他強調，這樣的行動不僅合法，也非常適當。施蒙德隨後詢問拉米是否認同他的看法，以及英國是否計劃進一步加強類似行動。拉米對此爽快回應「是」。

根據英國海軍公開資訊，史佩號近期與美國、澳洲、日本及南韓等盟國在日本及南韓周邊水域進行聯合操演，隨後南下，並於18日穿越台灣海峽。本月23日，史佩號與澳洲驅逐艦雪梨號（HMAS Sydney）在南沙群島周邊水域完成自由航行任務，證實英國在南海的行動持續進行。

英國海軍艦隊指揮官伯恩斯（Andrew Burns）中將今天在皇家聯合軍事研究所（RUSI）的一場演講中提到，史佩號近期執行的自由航行行動均有盟友協同參與，並重申這些行動符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）。事實上，史佩號今年5月中旬也曾在南海進行類似行動。

史佩號與其姊妹艦添馬號（HMS Tamar）自2021年起常態部署印太地區，計畫至少持續5年。根據英方消息，史佩號在部署期間已多次低調穿越台灣海峽，包括去年上半年。

此外，英國航空母艦威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）率領航艦打擊群今年4月自英格蘭啟程，展開印太部署行動。這次行動延續2021年類似部署的脈絡，當時打擊群中的巡防艦里契蒙號（HMS Richmond）曾穿越台海，引發北京不滿。目前威爾斯親王號正停泊在新加坡，並開放民眾參觀，以紀念英新建交60週年。