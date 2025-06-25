　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫曝清潔下體4重點　最後一項少做等同「讓細菌住五星飯店」

胯下癢。（圖／記者趙于婷攝）

▲醫生分享清潔下體4重點，最後一點沒做等同「讓細菌住五星飯店」。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙蔡州／綜合報導

下體如何清洗一直是不少人的疑問，一旦清潔方式錯誤，可能導致感染、搔癢、異味等問題。泌尿科醫師朱信誠就表示，想要把下體清洗乾淨，有4個原則要注意，分別是用對的產品、對的方式、在對的時間洗，最後一個則是一定要擦乾，否則「潮濕的陰囊區域不擦乾，等於讓細菌住五星飯店！」

醫師朱信誠在臉書粉絲團表示，每年到了夏天，診間下體搔癢潮紅的案例就開始暴增，很多人來看病時還會補一句「我都有洗啊」，其實洗了不等於洗對了，很多人都洗錯了還不自知，反而讓細菌有機可乘，他就點出了正確清洗下體的4個重點事項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、選擇無香料、低刺激、私密處專用清潔品：
市售香皂、沐浴乳為了香味，經常會添加大量香精與刺激性界面活性劑，用來清洗陰囊與包皮區域，就像用漂白水洗眼睛一樣刺激，請選擇無香料、低刺激、私密處專用清潔品。

二、一天洗一次不嫌多：
正常情況下，至少每天洗一次，汗多、運動完或性行為後，請務必清潔。陰莖不像臉一樣會出油，但它的皮膚皺摺、悶熱、潮濕是細菌的天堂。「洗乾淨，就是你的生殖系統的第一道保護牆」。

三、清洗的細節：
水溫不能太熱，但也不能冷到縮起來，應用溫水、手、柔軟毛巾輕輕清潔，別用力搓、別拿菜瓜布，包皮可以翻開輕洗，但別硬拉硬扯。

朱信誠指出，正確清潔下體簡單說就是「用對的產品、對的方式、在對的時間洗」，而清洗完畢後，還有一個很重要的步驟就是「擦乾」，潮濕的陰囊區域不擦乾，等於讓細菌住五星飯店，平常則建議穿透氣棉質內褲及勤更換衣物，有毛的也可以修修，不然流汗悶久了，味道會變成生化武器。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周恐有雙颱！氣象專家曝「北轉侵台機率升」　關鍵時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫曝清潔下體4重點　最後一項少做等同「讓細菌住五星飯店」

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團　網崩潰：資料沒備份啊

畢業生注意！經濟部發「20萬補助金」　申請門檻、時間全整理

賀瓏「太胖了X不下去」　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

下周恐有雙颱！氣象專家曝「北轉侵台機率升」　關鍵時間點出爐

台鐵6天內第2起「閃爆」意外　洗車後未取下接地桿釀禍

霸凌逼轉學又「網路抹黑」加害者拿校長獎畢業　校方：小過已消除

LINE「11款免費貼圖」限時下載！麻糬兔兔、壞喵與毛喵超Q

爆熱戀賀瓏！Albee昔曝「渣的定義」：不認為出軌是糟糕的人

「5類食物」會殺精！醫示警「恐毒害睪丸」：每天1杯少2800萬隻

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

【泰格與雪兒】誤會大了

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

【你們是我活下去的動力】日本奶奶為看表演撐過腦癌 台灣火舞團聽完當場哭爆T^T

【最帥的背影】盲人過馬路迷失方向！暖心司機秒下車幫忙

醫曝清潔下體4重點　最後一項少做等同「讓細菌住五星飯店」

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團　網崩潰：資料沒備份啊

畢業生注意！經濟部發「20萬補助金」　申請門檻、時間全整理

賀瓏「太胖了X不下去」　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

下周恐有雙颱！氣象專家曝「北轉侵台機率升」　關鍵時間點出爐

台鐵6天內第2起「閃爆」意外　洗車後未取下接地桿釀禍

霸凌逼轉學又「網路抹黑」加害者拿校長獎畢業　校方：小過已消除

LINE「11款免費貼圖」限時下載！麻糬兔兔、壞喵與毛喵超Q

爆熱戀賀瓏！Albee昔曝「渣的定義」：不認為出軌是糟糕的人

「5類食物」會殺精！醫示警「恐毒害睪丸」：每天1杯少2800萬隻

柬埔寨21歲台男散步突昏迷「吐黃色液體」亡　驗屍死因竟是頭部受重創

醫曝清潔下體4重點　最後一項少做等同「讓細菌住五星飯店」

82歲獨居爺爺「遺產想留給愛貓」！尋人幫照顧：財產全送

以伊戰爭讓航班改道　歐洲線航空貨運運價本周跳升33%

川普態度大轉彎！喊話中國「可繼續買伊朗石油」　油價一度崩逾5%

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團　網崩潰：資料沒備份啊

24歲男泳池派對溺水「掙扎2分鐘」亡　周圍全是人卻都無視

桃園Plug and Play加速器啟動徵件 即起開放報名迄7/7日

畢業生注意！經濟部發「20萬補助金」　申請門檻、時間全整理

賀瓏「太胖了X不下去」　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

昌珉突襲鐵粉婚禮...擔心會冷場　女粉一見他嚇到「倒地＋泛淚」XD

生活熱門新聞

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

7月要來了！　4生肖得防災

爆熱戀賀瓏！Albee昔曝「渣的定義」

LINE「11款免費貼圖」限時下載！麻糬兔兔超Q

曖昧早有跡象？Albee理想型「3條件」賀瓏全命中

快訊／教育部拍板「寒假前先補3天課」　銜接農曆春節連放21天

賴品妤泰國脫了！「解放挖洞泳衣」驚呆老司機

「奇美家電」開第一槍！刪除與賀瓏合作貼文

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

簡少年曝賀瓏4月中曾慌問命理「剛接觸1女」

「5類食物」會殺精！醫示警「恐毒害睪丸」

別拿命賠渣男！女律師：他可以去葬禮演深情

更多熱門

相關新聞

改善腳臭「4個方法」　濃茶水泡腳有助抗菌

改善腳臭「4個方法」　濃茶水泡腳有助抗菌

悶熱夏季容易流汗，雙腳悶在鞋中一整天，不少人有腳臭的困擾，想要改善不好氣味，建議從清潔和挑選鞋襪下手，從根本改善，即便脫鞋再也不怕尷尬！

衣服泛黃不要丟！4個方法教你重回潔白

衣服泛黃不要丟！4個方法教你重回潔白

悶臭感掰掰！「5招」教你衣物洗後潔淨清香

悶臭感掰掰！「5招」教你衣物洗後潔淨清香

用2祕訣輕鬆維持居家整潔

用2祕訣輕鬆維持居家整潔

擦拭瞬間降溫！「萬用濕巾」一抹透心涼

擦拭瞬間降溫！「萬用濕巾」一抹透心涼

關鍵字：

下體清潔

讀者迴響

熱門新聞

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

疑似天殘生前Line對話曝光

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇：很多人家裡都有

天殘離世前1天「查看賀瓏手機」Albee聲明驚呆網

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

疑撞車噴飛　騎士當場斷氣送醫

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

她街頭錄影　遭調查局違反國安法約談

林柏宏認「成年後扛家計還債務」

快訊／Albee「沒有對不起任何一個人」！

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

Albee「交往即天堂」賀瓏3天後提分手

升級版「孫東寶牛排Plus」全有6家

天殘遺書提賀瓏、Albee只寫給1人！他曾道歉：沒能保護妳

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面