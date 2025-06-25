醫曝清潔下體4重點　最後一項少做等同「讓細菌住五星飯店」

▲醫生分享清潔下體4重點，最後一點沒做等同「讓細菌住五星飯店」。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙蔡州／綜合報導

下體如何清洗一直是不少人的疑問，一旦清潔方式錯誤，可能導致感染、搔癢、異味等問題。泌尿科醫師朱信誠就表示，想要把下體清洗乾淨，有4個原則要注意，分別是用對的產品、對的方式、在對的時間洗，最後一個則是一定要擦乾，否則「潮濕的陰囊區域不擦乾，等於讓細菌住五星飯店！」

醫師朱信誠在臉書粉絲團表示，每年到了夏天，診間下體搔癢潮紅的案例就開始暴增，很多人來看病時還會補一句「我都有洗啊」，其實洗了不等於洗對了，很多人都洗錯了還不自知，反而讓細菌有機可乘，他就點出了正確清洗下體的4個重點事項。

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一、選擇無香料、低刺激、私密處專用清潔品：

市售香皂、沐浴乳為了香味，經常會添加大量香精與刺激性界面活性劑，用來清洗陰囊與包皮區域，就像用漂白水洗眼睛一樣刺激，請選擇無香料、低刺激、私密處專用清潔品。

二、一天洗一次不嫌多：

正常情況下，至少每天洗一次，汗多、運動完或性行為後，請務必清潔。陰莖不像臉一樣會出油，但它的皮膚皺摺、悶熱、潮濕是細菌的天堂。「洗乾淨，就是你的生殖系統的第一道保護牆」。

三、清洗的細節：

水溫不能太熱，但也不能冷到縮起來，應用溫水、手、柔軟毛巾輕輕清潔，別用力搓、別拿菜瓜布，包皮可以翻開輕洗，但別硬拉硬扯。

朱信誠指出，正確清潔下體簡單說就是「用對的產品、對的方式、在對的時間洗」，而清洗完畢後，還有一個很重要的步驟就是「擦乾」，潮濕的陰囊區域不擦乾，等於讓細菌住五星飯店，平常則建議穿透氣棉質內褲及勤更換衣物，有毛的也可以修修，不然流汗悶久了，味道會變成生化武器。