省麻煩！日本「代辦離職」服務　20多歲客戶占6成

▲日本近期興起1種辭職代辦服務，解決不少人難以開口提離職的困擾。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

日本近期興起「代辦離職」的服務，當員工難以向公司開口表達辭職意願時，可以委託代辦人員向公司提出辭職，並辦理離職手續。根據調查，這類服務使用者大多為20多歲至30多歲的年輕人，不過此服務也正逐漸在各年齡層普及。

東京商工調查公司（TSR）近日發表1項調查結果，該調查於2013年6月開始進行，共收到6653家企業的問卷回覆，調查內容指出有7.2％的企業，遇過員工透過代辦人員提出辭職，其中有15.7％是大企業，6.5％是中小型公司，數量相差1倍以上。

對於大企業辭職代辦業務量增多，某辭職代辦公司的相關人士指出，背後原因包括大企業上司較多，辦理離職手續需要花費較多時間，因此不少民眾選擇委託代辦人員辦理手續。

根據TSR的調查，在這類服務的使用者中，20多歲的用戶佔60.8％，30多歲用戶佔26.9％，大多為熟悉網路與社群媒體的年輕人；50多歲和60歲以上的用戶分別佔6.4％和2.8％，顯示出這項服務已逐漸在各年齡層普及。分析人員認為該現象是因離職代辦服務經常出現在媒體與社群媒體上，降低了民眾使用該服務的心理門檻。

此外，有30％的企業透露，當員工使用離職代辦服務提出辭職需求時，其他員工不得不加班來消化增加的工作量，其中更有20％的企業指出，他們正採取措施以應對員工突然離職的情況，並表示「我們在徵才時，對於求職者更換工作的次數以及工作經歷，會審查的更加嚴格。」對此TSR也坦言，即使在勞動力短缺的情況下，企業提高履歷審查的強度，使得求職者在尋找下一份工作變得更加困難。

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