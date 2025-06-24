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籲以伊盡早實現停火！　陸外交部：對話談判是解決問題的正道

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普宣佈以色列和伊朗達成停火協議，中國外交部發言人郭嘉昆今（24）日在例行記者會上答問時表示，「中方高度關注中東局勢發展，不希望緊張局勢輪番升級，希望停火能夠盡早實現。」

「事實證明，軍事手段帶不來和平，對話談判才是解決問題的正道。」郭嘉昆說，中方呼籲有關當事方早日重返政治解決的正確軌道。中方願同國際社會一道，為維護中東地區和平穩定作出努力。

美國總統川普於美東時間23日晚間（台灣時間24日清晨）宣布，以色列與伊朗雙方已達成全面停火協議，將在約6小時後正式生效，預計持續12小時，並表示希望這場衝突能就此劃下句點，成為永久性的和平開端，但並未具體說明這項協議是否由美方居中斡旋，也未透露雙方是否會有進一步的和談安排。

緊接著，以色列總理納坦雅胡24日已同意美國總統川普提出與伊朗的雙邊停火提案，同時警告將強烈回應任何違反協議的行為。雙方喊出停火後1小時，根據《以色列時報》報導稱，以色列國防軍（IDF）稱已偵測到伊朗再度發射飛彈，防空系統正設法攔截，北部地區將在幾分鐘內響起空襲警報。

陸官媒《新華社》稍早也發出快訊稱，「伊朗官方媒體否認停火實施後伊朗向以色列發射導彈。」

《央視》也報導稱，以色列國防部長卡茨也回應，指示以軍對「伊朗違反停火的行為做出有力回應，對德黑蘭市中心的目標進行高強度打擊」。


 

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