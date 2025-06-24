快訊／李正皓遭辣椒水襲擊！3惡煞落網　複訊後全交保

▲媒體人李正皓日前遭辣椒水襲擊報警，內湖警分局循線拘提3共犯到案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

政治評論員李正皓遭人持辣椒水攻擊，警方迅速逮捕動手吳姓男子後，昨（23）日再拘提李、陳、吳3名共犯。今（24日）下午將3人移送士林地檢署，檢方複訊後認3人涉犯妨害自由等罪，李10萬交保；其餘2人各以5萬交保，均限制住居。

據悉，吳嫌居住於新北市，案發後火速落網。他到案後聲稱與李正皓有交通糾紛，懷恨在心才會犯案。但警方調閱案發前後的監視器畫面，發現早在6月18日，也就是案發前一天，吳嫌就與李姓（34歲）、陳姓（27歲）、吳姓（24歲）3名男子一同前往內湖三立電視台周邊「場勘」。當天4人分乘一輛白色賓士轎車與兩部機車，停留2個多小時，吳嫌還曾下車察看現場環境，過程全被監視器拍下。

專案小組懷疑該起攻擊行動是經過事前規劃，並非臨時起意。警方報請士林地檢署指揮，昨（23日）持拘票與搜索票兵分多路，在新北市蘆洲、板橋與永和地區拘提李、陳、吳3人。3人均有妨害自由、傷害與詐欺前科，且疑為天道盟成員，具組織背景。

雖然監視器畫面顯示4人有預謀集結、前往場勘，惟到案後均堅稱互為朋友，否認涉案。吳嫌重申是因行車糾紛動手，李嫌稱只是「順路載朋友」，陳嫌表示當天「去內湖運動」，另名吳嫌則聲稱是「逛街經過」。警方研判4人事前已有串供跡象，說詞明顯避重就輕，且態度輕率、不具悔意。

今（24日）下午將警詢後3名男子移送士林地檢署，檢方複訊後認為無收押必要，李男10萬交保、吳、陳5萬交保，均限制住居。

對此，檢警也將透過鑑識科技解析4名嫌犯的手機通訊與網路紀錄，釐清幕後是否有指使者，追查整起案件的真正動機與組織結構，絕不容許黑幫勢力恣意挑釁社會秩序。