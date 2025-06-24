　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／李正皓遭辣椒水襲擊！3惡煞落網　複訊後全交保

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲媒體人李正皓日前遭辣椒水襲擊報警，內湖警分局循線拘提3共犯到案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

政治評論員李正皓遭人持辣椒水攻擊，警方迅速逮捕動手吳姓男子後，昨（23）日再拘提李、陳、吳3名共犯。今（24日）下午將3人移送士林地檢署，檢方複訊後認3人涉犯妨害自由等罪，李10萬交保；其餘2人各以5萬交保，均限制住居。

據悉，吳嫌居住於新北市，案發後火速落網。他到案後聲稱與李正皓有交通糾紛，懷恨在心才會犯案。但警方調閱案發前後的監視器畫面，發現早在6月18日，也就是案發前一天，吳嫌就與李姓（34歲）、陳姓（27歲）、吳姓（24歲）3名男子一同前往內湖三立電視台周邊「場勘」。當天4人分乘一輛白色賓士轎車與兩部機車，停留2個多小時，吳嫌還曾下車察看現場環境，過程全被監視器拍下。

專案小組懷疑該起攻擊行動是經過事前規劃，並非臨時起意。警方報請士林地檢署指揮，昨（23日）持拘票與搜索票兵分多路，在新北市蘆洲、板橋與永和地區拘提李、陳、吳3人。3人均有妨害自由、傷害與詐欺前科，且疑為天道盟成員，具組織背景。

雖然監視器畫面顯示4人有預謀集結、前往場勘，惟到案後均堅稱互為朋友，否認涉案。吳嫌重申是因行車糾紛動手，李嫌稱只是「順路載朋友」，陳嫌表示當天「去內湖運動」，另名吳嫌則聲稱是「逛街經過」。警方研判4人事前已有串供跡象，說詞明顯避重就輕，且態度輕率、不具悔意。

今（24日）下午將警詢後3名男子移送士林地檢署，檢方複訊後認為無收押必要，李男10萬交保、吳、陳5萬交保，均限制住居。

對此，檢警也將透過鑑識科技解析4名嫌犯的手機通訊與網路紀錄，釐清幕後是否有指使者，追查整起案件的真正動機與組織結構，絕不容許黑幫勢力恣意挑釁社會秩序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
情侶變同學！台中2警分隔兩地彼此打氣　雙雙考上警大刑事系
快訊／以色列防長下令打擊德黑蘭！　伊朗官員否認射彈
林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」　凱莉5字表態
三峽母女右轉「緊貼軍卡被輾斃」！上兵不認罪　關鍵2.7秒被判
快訊／Albee發聲！　「沒有對不起任何人」
快訊／Albee發聲！　「沒有對不起任何人」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲選總統冒假帳　法官質疑會計專業...端木正選擇沉默

情侶變同學！台中2警分隔兩地彼此打氣　雙雙考上警大刑事系

三峽母女右轉「緊貼軍卡被輾斃」！上兵不認罪　關鍵2.7秒被判囚

獨／瑞豐夜市扒手橫行！攤商遭竊6千元　同業憤指：我也被偷過

快訊／淡水卡車過彎煞車失靈翻覆！駕駛被救出送醫

快訊／李正皓遭辣椒水襲擊！3惡煞落網　複訊後全交保

車手搭小黃聊收款　運將機警報案...警扣80萬贓款、K他命

快訊／羅明才服務處主任遭約談　新店「除瑜回收」罷團涉偽造

喉嚨痛看診沒開藥！嘉義婦崩潰踹門20分鐘　怒喊「醫生出來」

高雄男90分鐘狂丟15根煙蒂！誇張行徑全被拍　開罰金額曝光

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【泰格與雪兒】我的好室友

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【氣到開罵】寶寶被關電視→怒瞪老爸碎唸氣炸！

柯文哲選總統冒假帳　法官質疑會計專業...端木正選擇沉默

情侶變同學！台中2警分隔兩地彼此打氣　雙雙考上警大刑事系

三峽母女右轉「緊貼軍卡被輾斃」！上兵不認罪　關鍵2.7秒被判囚

獨／瑞豐夜市扒手橫行！攤商遭竊6千元　同業憤指：我也被偷過

快訊／淡水卡車過彎煞車失靈翻覆！駕駛被救出送醫

快訊／李正皓遭辣椒水襲擊！3惡煞落網　複訊後全交保

車手搭小黃聊收款　運將機警報案...警扣80萬贓款、K他命

快訊／羅明才服務處主任遭約談　新店「除瑜回收」罷團涉偽造

喉嚨痛看診沒開藥！嘉義婦崩潰踹門20分鐘　怒喊「醫生出來」

高雄男90分鐘狂丟15根煙蒂！誇張行徑全被拍　開罰金額曝光

網友回家「毛毛黑社會」來歡迎！　搖尾飛機耳找老大撒嬌

馬國台灣大健康展示中心啟用　貿協助產業開拓東協健康藍海

沙巴隱世天堂「美人魚島」開箱！到無人島追夕陽　浮潛賞海底世界

AI需求拉貨潮　5月工業生產指數創高連15紅

林岱樺遭起訴衝擊初選！3對手火力全開　邱議瑩卡位市區設競辦

歷經Facebook、Uber、OpenAI　前主管揭露四大平台產品背後共通哲學

飛到一半「伊朗開炸」！216人客機急掉頭　出發15hrs回到原機場

陸專家：經濟若下滑　只有靠財政擴張才能穩定

「我是全球第一人要高額保費」　他假冒大谷翔平詐東京婦20萬

開箱全球首座「哈利波特魔法世界：魔法部」樂園　7亮點一次看

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

社會熱門新聞

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

「中獎」匯6萬領12萬　老伯得知真相崩潰

「天才外科手」被誤當劉真主治　怒告Google

偽造「鄭文燦案」惡檢起底！　前女友控掐脖劈腿

喝下「木瓜牛奶」　新北正妹遭工程師性侵

高雄某高中鬥毆！頭部連環肘擊打到腦震盪

快訊／名嘴李正皓被噴辣椒水幕後有黑幫教唆

開撕林柏宏！　四叔控罵父「流浪狗」內幕

屏東德協派出竟將國旗掛反　分局回應了

登山客疑摔落「小鬼瀑布」亡！直升機吊掛遺體

拆「黃金帝國」大樓出事了！3水泥塊砸中騎士

即／北市警中階幹部異動　23警官6/27統一辦理離到職

「金門坦克」立院亂鬥踢2綠委挨告　法官勘驗認定共踹9下

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀瓏逼天殘墮胎「血流到尿布接不住」

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

天殘死後7天「賀瓏帶新歡現身」！

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

Albee「交往即天堂」賀瓏3天後提分手

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

天殘未公開遺書提到「賀瓏Albee的事」！

賴品妤泰國脫了！「解放挖洞泳衣」驚呆老司機

賀瓏Albee天殘「三角關係懶人包」！

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

投保職業工會注意！4家欠繳保費　勞保局暫行拒絕給付

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面