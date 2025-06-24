新加坡總理黃循財會晤習近平　強調兩國互信堅持一中政策、反台獨

▲ 大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會晤新加坡總理黃循財 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平今（24）日上午在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的新加坡總理黃循財，外長王毅參與會見。習近平指出，中新要牢牢把握兩國友好大方向，始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中新關係，確保航向不偏、動力不減。黃循財則表示，新中友好源遠流長，雙方始終相互尊重，相互信任，兩國關係穩定發展，合作密切，「新加坡將繼續堅持一個中國政策，反對『台獨』。」

習近平祝賀黃循財勝選連任。習近平指出，今年是中新建交35週年，雙方始終堅持相互理解、彼此尊重，為中新關係穩定健康發展提供堅實保障。中新合作契合中國各階段發展方向和重點，取得蘇州工業園等一系列沈甸甸的合作成果，為兩國各自現代化建設提供重要助力，也為地區國家合作樹立了標桿。雙方要從兩國關係發展歷程中汲取經驗和智慧，繼承和發揚優良傳統，讓中新友誼之樹枝繁葉茂、碩果累累。

▲ 大陸國家主席習近平 。（圖／翻攝 央視）

習近平強調，中新要牢牢把握兩國友好大方向，始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中新關係，確保航向不偏、動力不減。要築牢中新友好政治基礎，支持彼此核心利益和重大關切，以更高水平政治互信服務兩國關係發展。

中方歡迎新方繼續深度融入中國發展，雙方要深入推進共建「一帶一路」合作，打造數字經濟、綠色發展、人工智能等領域標誌性成果，推動重大項目提質升級，續寫高質量合作新篇章。要鼓勵兩國人民常來常往，深化人文交流合作，讓中新友好更加深入人心。

習近平指出，中方始終認為，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，世界不能重拾霸權主義，不能被拖回叢林法則。中方願同新方一道，站在歷史正確一邊、站在公平正義一邊，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

▲新加坡總理黃循財重申星國立場，堅持一中政策、反對「台獨」。（圖／翻攝 央視）

黃循財表示，「新中友好源遠流長，雙方始終相互尊重，相互信任，兩國關係穩定發展，合作密切。新加坡歷任領導人都高度重視對華關係，中國是我連任後出訪的首個東盟以外國家。新加坡將繼續堅持一個中國政策，反對『台獨』。」

黃循財指出，在兩國共同慶祝建交35週年之際，新方願充分運用中國繁榮發展帶來的機遇，擴大雙邊貿易、投資規模，拓展數字經濟、人工智能、新能源等領域合作，加強人文交流，推動新中關係取得更大發展。面對動蕩的國際形勢，新方願同中方密切在區域和多邊平台協調合作，共同維護多邊主義和國際秩序，相信中國一定會為世界和平發揮更重要作用。

新加坡總理黃循財於6月22日啓程赴華展開為期五天的正式訪問，包括北京與天津。黃循財此行率領的代表團成員包括新加坡外交部長維文、永續發展與環境部部長兼貿工部主管貿易關係部長傅海燕、交通部代部長兼財政部高級政務部長蕭振祥等高級官員。

此行是黃循財5月就任總理後首次出訪東盟以外國家，黃循財將中國作為就職後「首選」，充分彰顯其對發展「新中關係」的高度重視。適逢新中建交35週年，旨在重申兩國持續深化雙邊關係的共同承諾。面對全球經濟不確定性，以及地緣形勢緊張的背景下，此行將深化中新合作、重塑地區穩定性有積極作用。

訪問期間，黃循財昨23日與大陸總理李強會談。黃循財表示，兩國深厚互信不能被視為理所當然，必須年復一年、一代接一代地耕耘和培養。期待進一步推進雙邊關係。在當前充滿不確定因素和紛亂時局下，兩國不只要展開雙邊合作，也要在區域和多邊平台上合作。

李強指出，中方願與新方一道努力，秉承互尊互信、平等相待、互利共贏等優良傳統，保持高層密切交往，加強戰略溝通，夯實政治互信，推動雙邊關係與合作結出更多碩果。兩人共同見證簽署人才培養、智慧財產權、第三方合作等多項合作文件。