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大陸 大陸焦點 特派現場

陸9/3大閱兵邀請國民黨抗日老兵觀禮　考量體力取消老兵方隊參閱

▲▼ 大陸國新辦新聞發佈會今（24）日被北京舉行，介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動總體安排。 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸國新辦今（24）日在北京舉行新聞發佈會，介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動總體安排，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席紀念大會，親自檢閱部隊併發表重要講話。本次閱兵活動將邀請抗戰老兵方隊乘車受閱，閱兵領導小組辦公室副主任吳澤棵也特地介紹，國民黨軍隊在抗日戰戰也發揮了非常重要的作用，將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮。

中共中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平首先介紹，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會，親自檢閱部隊併發表重要講話。在閱兵方面特色，將展示解放軍最新現役「國產」裝備，安排部分無人智能、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱。

有媒體提問，「2015年紀念抗日戰爭勝利70週年閱兵，是安排了抗戰老兵方隊乘車受閱，體現了對抗戰老兵的敬重敬仰。那麼請問這一次閱兵是否會繼續組織抗戰老兵參閱？另外，會不會邀請國民黨抗日老兵參加？」

閱兵領導小組辦公室副主任、中共中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵指出，80多年前抗戰老兵危難之際挺身而出，為民族而戰，為國家而戰，為尊嚴而戰，捍衛祖國的大好河山，「他們浴血奮戰的壯志豪情，抵御外辱的頑強鬥志，犧牲奉獻的崇高品質，值得我們永遠敬仰。」

吳澤棵繼續介紹，2015年紀念抗戰勝利70週年閱兵式，安排有300多名抗戰老兵組成的方隊，作為第一方陣接受檢閱，包含有抗戰老兵之前模範代表以及英烈子女代表等，也組織國民黨抗日老兵一同參與，體現對英雄前輩的崇高敬意，體現了全民族抗戰的偉大精神。

▲▼2015年,閱兵,習近平,北京,普丁,朴槿惠,胡錦濤,江澤民,。（圖／翻攝 央視、新華社）

▲2015年曾邀請抗戰老兵參加閱兵典禮，考量10年後長輩年齡身體因素，今年取消乘車檢閱。（資料圖／翻攝 央視）

吳澤棵說，10年過去了，目前現存抗戰老兵大多已年近百歲，綜合考慮身體狀況等因素，不再組織抗戰老兵方隊參閱，將安排參加過抗戰的老戰士老同志、老民兵，地方支前模範代表和抗戰烈士的遺屬代表到天安門現場觀禮，表達對老英雄的崇高敬意。

吳澤棵特地強調，「大家知道中國抗戰是全民族的抗戰，國民黨軍隊也發揮了非常重要的作用。這次閱兵我們將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮 。」

胡和平也介紹，這次紀念活動的總體安排，將邀請有關國家的領導人、前政要、高級別官員，有關國際組織的主要負責人，外國駐華使節、武官和國際組織駐華代表，為中國抗戰勝利作出貢獻的國際友人或其遺屬代表出席紀念活動

胡和平也補充說明，本次舉行年活動將非常隆重，主題是「銘記歷史、緬懷天地，珍愛和平，開創未來」。主要目的凸現，「中國人民抗日戰爭是近代以來中國人民反抗外敵入侵持續時間最長，規模最大，犧牲最多的民族解放鬥爭，為世界反法西斯戰爭勝利作出了重大貢獻。」

另外，本次系列紀念活動將於9月3日前後，聚焦紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，大陸方面將舉行港澳台同胞、海外有關人士座談會，舉行國際學術研討會。

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