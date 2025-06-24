陸9/3在天安門舉行盛大閱兵式　習近平親自檢閱部隊與無人AI軍武

▲2015年習近平出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年大會，親自檢閱部隊。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸國新辦今（24）日在北京舉行新聞發佈會，介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動總體安排。大陸中宣部副部長胡和平介紹，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會併發表重要講話。在閱兵方面特色，將有解放軍最新現役裝備，安排部分無人智能、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱。

▲大陸國新辦新聞發佈會介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動總體安排 。（圖／翻攝 央視）

國新辦今舉行新聞發佈會中共中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平首先介紹，9月3日上午，以中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委名義，在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會，包括檢閱部隊。同日中午，習近平總書記將發表重要講話。晚間在北京舉行文藝晚會，黨和國家領導人將出席。

胡和平指出，以中共中央、國務院、中央軍委名義，為健在的抗戰老戰士、老同志、抗戰將領或其遺屬頒發「中國人民抗日戰爭勝利80週年」紀念章。

關於閱兵活動安排，由閱兵領導小組辦公室副主任、中共中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵介紹稱，這次閱兵，由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊組成，在總體設計上，科學安排解放軍和武警部隊參閱力量，精心編組各受閱方隊、梯隊。

吳澤棵表示，裝備方隊重點展示軍裝備體系建設最新成果，通過群隊聯合、方隊合成的編組方式，體現我軍聯合指揮、聯合行動、聯合保障的力量運用新模式，反映我國武器裝備自主創新能力。

吳澤棵繼續介紹，徒步方隊重點展示解放軍改革重塑後新的軍兵種結構佈局，以及「三結合」的武裝力量組成。空中梯隊則是重點展示空中作戰力量的體系化水平和快速提升的先進戰鬥力。

吳澤棵強調，這次閱兵，「既有傳統主戰力量展示，又有新域新質力量參閱。」這次將參閱的所有裝備均為大陸國產現役主戰裝備，展示新一代傳統武器裝備，也安排部分無人智能、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱，體現解放軍適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力。

▼ 中共中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵介紹閱兵安排。（圖／翻攝 央視）