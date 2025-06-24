台灣妹卡達「目擊飛彈越頭頂」！嚇到石化：飛彈近到像平溪天燈

▲伊朗發射飛彈襲擊美國位於卡達的空軍基地，一名台灣妹子當時正好在現場，親眼直擊「飛彈越過頭頂」的驚險電影場面。（圖／擷取自X）

圖文／CTWANT

以色列和伊朗在開戰長達12天後，雙方已達成停火協議，不過為了報復美軍「空襲伊朗核設施」以援助以色列，伊朗革命衛隊（IRGC）也於23日發射飛彈，襲擊美國位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。對此，一名台灣妹子當時正好在卡達，親眼直擊「飛彈越過頭頂」的驚悚場面，讓她嚇到當場石化，驚呼「從沒想過發生在眼前！」

該名台灣妹子在社群平台還原經過，發文表示她當時與朋友相約在卡達市區吃晚餐，並選在戶外座位用餐，怎料2人才剛聊到伊朗發動飛彈襲擊、卡達緊急關閉領空，讓她瞬間憶起當年的新冠疫情，「我真的立刻有當年Covid 肺炎在卡達爆發的既視感。」

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原PO透露，不久後好友看見群組提醒，卡達疑似會遭到飛彈攻擊，怎料下秒竟一語成讖，「我的媽一群飛彈越過我們頭上飛過去啊啊啊，近到平溪放天燈那種近距離，那個火光真的離你越來越大，以為要往我們這邊來，我整個人當場石化想說在跟我認真嗎什麼電影場景。」接著朋友立刻便將她拉進餐廳，大喊「大家快趴下！飛彈來了！」

原PO回憶，當下朋友嚇到整個手都在顫抖，自己則是腎上腺素飆高，一旁還有女生被嚇哭，所幸最後有驚無險，並未發生傷亡憾事，歷經彈襲驚魂，也讓她心有餘悸直呼，「作為一個台灣人儘管有心理準備飛彈來襲的可能，但真的沒想過立刻就發生在眼前......阿彌陀佛。」

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