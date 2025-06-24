苗栗婦騎車橫越馬路與轎車碰撞！腳踝卡保桿　好心人幫撐傘遮陽

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市中華路今（24日）上午發生機車跟同向轎車碰撞事故，1名78歲老嫗騎乘機車，自路邊要橫越馬路時，後方同向轎車反應不及碰撞，老嫗左腳一度卡在轎車前輪保險桿內，經消防局救護人員協助脫困，左腳踝骨折送醫已無大礙。

▲苗栗市中華路發生轎車跟機車碰撞事故，女騎士腳踝卡轎車保險桿內，熱心路人撐傘遮陽等待救護車。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，苗栗市中華路121號前路段，今日上午9時10許發生轎車與機車碰撞交通事故，造成機車騎士受傷，轄區北苗派出所獲報到場後立即協助管制疏導交通，傷者經由救護車送醫救治。另外，北苗里長楊丁垣聞訊趕赴現場協助指揮交通，因天氣炎熱，熱心的路人幫忙撐傘為傷患遮陽。

警方調查，機車騎士為李姓老嫗（78歲）原本行駛中華路南下車道，先停靠路邊再橫越對向車道時，後方同向由李姓男子（58歲）駕駛轎車，想要往左閃避仍發生碰撞，轎車因此跨越車道中央分隔虛線，李女連同機車倒地、左腳踝也卡在轎車左前輪保險桿內。

救護人員設法協助老婦人脫困，將腳踝包紮固定後送醫，將住院接受手術、無生命危險；警方調查，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清，呼籲用路人駕駛車輛務必隨時注意車前狀況，轉彎務必注意視線死角、保持安全距離，並確實遵守交通規則，確保自己與用路人生命財產安全。