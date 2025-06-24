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高雄KTV外喋血！誤觸警報器引兩派衝突　男遭捅4刀肚破腸流

▲▼ 男人,殺人,躺地,男子,死人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲殺人示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄大寮區一間KTV2023年底發生群眾鬥毆事件，劉姓男子和一群友人唱完歌準備離開時，沒想到其中一名女子誤觸汽車警報器，發出刺耳警示聲，此時薛姓男子和其他友人剛好在一旁收到驚嚇，雙方為此起了口角互嗆，最後大打出手，衝突中薛男被劉男猛刺4刀、腹部重創，腸子外露，幸經送醫搶救後撿回一命，行兇的劉男事後被依殺人未遂罪判處5年10個月有期徒刑。

判決指出，2023年12月1日深夜11點多，劉姓男子和6名友人唱完歌後走出KTV，潘姓女伴一時大意觸動車子警報器，警鈴聲大作，讓站在門口聊天的薛姓男子等7人嚇一大跳，不爽上前理論，雙方立刻槓上。

劉男當場嗆聲「怎樣？要叫警察嗎？」友人也跟著嗆「你敢報警，我們就打更兇！」火氣一觸即發，現場瞬間變成全武行。

雙方拳腳相向之際，劉男眉眼處也掛彩，不甘示弱的他竟掏出隨身小刀，朝薛男肚子狠刺4刀，現場一片血泊，薛男肚破腸流，倒地痛苦呻吟，幸送醫急救後才撿回一命。

事發後，警方根據現場監視器影像鎖定動手的劉男及其林姓友人等3人，依法送辦。法院審理期間，劉男等人坦承犯行，另與部分傷者達成和解，分別賠償6萬、10萬及15萬元，林姓友人則分別依傷害罪判處5月與6月有期徒刑，緩刑2年；而劉男則因涉犯殺人未遂罪，判處5年10個月徒刑，全案可上訴。

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