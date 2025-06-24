4餐公司全包了！字節跳動「超澎派員工餐」　網喊：夢中情餐

記者廖翊慈／綜合報導

抖音母公司字節跳動的員工近日發布，一段「吃一天100元員工餐」的影片，從早餐、午餐、下午茶、晚餐，公司準備了雞蛋灌餅、老壇酸菜魚等，大份量的個人餐，甚至都可以打包。該段影片引起網友們直呼超羨慕，「雖同為牛馬，但這裡是高級牛馬啊。」

▲▼字節跳動員工餐。（圖／翻攝自微博）

據該名網友上傳的影片顯示，一進公司，先直奔員工餐廳買早餐，廚房阿姨細心煎好微焦的餅皮，倒入雞蛋液後，塗上醬料，加入滿滿的雞肉及生菜，厚實的雞蛋灌餅再配上一碗豆漿，令員工相當滿意。

影片來到午餐時間，他表示當天午餐的主菜，可以選擇老壇酸菜魚，或是石板蔥油雞，兩道菜的肉量一點也不馬虎，配菜除了一般蔬菜外，還有炸雞腿等；下午茶還有一人一盒綠葡萄，若吃不飽，餐廳也還有碗裝泡麵，裡面還加料了不少牛肉塊。

▲下午茶。（圖／翻攝自微博）

▲字節跳動員工餐廳提供的泡麵，滿滿肉塊。（圖／翻攝自微博）

晚餐時間，員工餐廳當天提供各式拌飯，馬鈴薯泥肉醬拌飯、茄子肉醬拌飯等。該名員工表示，不夠吃的，大家都可以打包回家，公司在這方面算是滿人性化的。

▲還可以打包。（圖／翻攝自微博）

不過他也表示，有時工作旺季，常常會超過12點下班，都是正常的，「聽到這是不是沒那麼羨慕了？哈哈哈。」員工們也表示，員工餐廳幫他們省下叫外送的費用，每年大約可省下2萬元左右（人民幣）。

▲其他天的菜色。（圖／翻攝自微博，上同）

相關影片引起網友熱議，不少人直呼羨慕，「一個月胖10公斤算工傷嗎」、「果然丫鬟都得去做大戶人家的」、「打工人夢中情餐」、「上等馬連飼料都是精飼料，下等馬哭了」、「上等牛馬的日子也讓我嫉妒到不行」、「看到他們的，瞬間看到自己的就不香了」、「公司還缺僕人嗎」。

不過也有人指出，「多吃點好加班」、「高強度工作下的『情緒補償』」、「加工資裡多好」、「福利好工時也高啊」、「奴性堅強」。