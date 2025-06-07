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北大「韋神」開帳號吸粉千萬　「現身4秒＋3句話」留言區變許願池

▲▼ 北大數學天才韋東奕開抖音帳號，一天漲粉千萬人 。（圖／翻攝 韋東奕抖音帳號）

▲ 北大數學天才韋東奕開抖音帳號，一天漲粉千萬人 。（圖／翻攝 韋東奕抖音帳號）

記者任以芳／綜合報導

北京大學數學天才韋東奕近日開通抖音帳號引發全網轟動，被稱為「韋神」的青年學者在第一條影片中僅出鏡4秒，說了3句話，創造了單日漲粉超1200萬的驚人紀錄。由於今（7）日是大陸高考首日，「偉神」的評論區甚至變成高考許願池，湧現大量高考許願留言希望自己「接高考數學100+」，高分過關等願望。

綜合陸媒報導，北京大學助理教授韋東奕昨6日正式入駐大陸《抖音》社交平台，帳號開通僅24小時粉絲量就突破1200萬大關，創造了抖音平台個人帳號單日漲粉新紀錄。

根據首條發佈的短視頻中，「韋神」青年數學家戴著標誌性的黑框眼鏡，面對鏡頭略顯靦腆地說出三句話，「大家好，我是韋東奕」「很高興在抖音和大家見面」「希望大家多關注數學」，這段僅有4秒的有片目前已獲得超過5000萬次播放量，直到記者截稿前還在往上增加點讚數。

迎來超級流量大咖，抖音官方也實名認證，簡介標注「韋東奕本人帳號」，目前他的網頁僅關注一人，就是自己的堂哥韋晶洲，（隱私設置不可見）。據了解，「韋神」帳號由家屬協助申請，希望他與外界建立多元聯繫，後續將專注分享數學相關內容。

▲▼ 北大數學天才韋東奕開抖音帳號，一天漲粉千萬人 。（圖／翻攝 韋東奕抖音帳號）

▲ 北大數學天才韋東奕抖音帳號留言區大爆滿，變成高考過關許願池。（圖／翻攝 韋東奕抖音帳號）

「韋神」6日4日開通帳號後24小時內漲粉1200多萬人，截至今天6月7日上午11點多，粉絲數已經超過1300萬。首條發布視頻播放量超過4960萬，點讚愛心是810萬，並且湧現大量高考許願留言超過91萬則，評論區被「歡迎韋神」「數學之光」等留言洗版，許多家長向「韋神」祈求希望自己家孩子高考金榜題名，高分PASS。

韋東奕的爆紅並非偶然。這位90後數學天才自幼展現出超凡的數學天賦，高中期間連續兩屆以滿分成績獲得國際數學奧林匹克競賽金牌。2010年保送北京大學數學科學學院後，他僅用8年時間就完成了本碩博連讀，並留校任教。在學術領域，韋東奕在流體力學中的偏微分方程研究方面取得重要突破，其研究成果發表在《數學年刊》等頂級期刊上。

更令人稱奇的是，韋東奕一直保持著極為樸素的生活方式。他常年背著帆布包、拿著礦泉水瓶出現在校園裡，每月生活費僅幾百元，卻多次拒絕高薪邀約，堅持在北大從事基礎數學研究。這種「掃地僧」般的形象與頂尖數學家的身份形成強烈反差，使他成為年輕人心目中的「學術偶像」。

對於此次開通抖音帳號，北京大學數學科學學院表示這是學院推動數學科普的新嘗試。據悉，韋東奕未來將通過影音平台分享數學學習方法和研究心得，但不會參與商業活動。

大陸專家分析，韋東奕的「破圈」現象反映了當下社會對純粹學術精神的嚮往，也為科學傳播提供了新思路。不少網友表示「這才是真正該追的星」。

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