美軍「這幾處」恐成伊朗報復目標！　衝擊全球能源市場

▲卡達的烏代德基地（Al Udeid Air Base）是波斯灣地區最大空軍基地。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）稍早下令對伊朗核設施發動空襲後，外界憂心德黑蘭可能展開報復。美軍在中東擁有多個基地與軍事資產，都可能成為伊朗反擊的目標。

根據《紐約郵報》整理，以下是幾個伊朗可能鎖定的美軍關鍵設施：

1.烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）：位於卡達（Qatar），是美國在中東地區最大規模的空軍基地。

2.美國海軍第五艦隊（US Navy Fifth Fleet）：總部設在巴林（Bahrain），是美國在波斯灣（Persian Gulf）的重要海軍資產。

3.阿薩德空軍基地（Al Asad Air Base）：位於伊拉克（Iraq），伊朗聖城部隊（Quds Force）曾在指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）遭美軍擊殺後，於2020年對此基地發動過報復攻擊。

除了上述目標外，區域內還有數個美軍重要基地與設施有可能被伊朗鎖定攻擊。

▲伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）舉行軍事演練，攻擊假的美國尼米茲級航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗甚至可能出手襲擊美國在伊拉克、阿拉伯聯合大公國，甚至是以色列的外交使館。

儘管不屬於美方設施，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）也可能成為伊朗的報復對象。

這條海峽是全球最敏感的能源運輸要道之一，全球約四分之一的石油與三分之一的液化天然氣（LNG）經由此處運送，一旦被封鎖，恐對全球能源市場造成巨大衝擊。