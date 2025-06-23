飛1國家CP值爆！她傻「別再說中文了」　萬人共鳴：到處都台灣人

▲台人狂飛韓國釜山旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

說到旅程近又便宜的國家，不少人大推沖繩與釜山，但越來越多人抱怨，出國狂碰到台人。而一名女網友也哀號，「在釜山的台灣人不要再講中文了」，她形容搭船猶如在澎湖夜釣小卷，有種還待在台灣的錯覺。文章引發萬人共鳴，「同一位大姐我可以在釜山連3天都碰到」、「釜山真的沒有出國感」。

一名女網友在Threads哭笑不得表示，希望去釜山旅遊的台灣人不要再說中文了，「不然搭個船都以為是在澎湖夜釣小卷」，而且還有一種根本沒出國的感覺。

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文章引來1.5萬人爆共鳴，「不小心撞到人聽到的都是『不好意思』，台灣人密度太高了」、「釜山台灣人密集度感覺比首爾還高」、「不誇張，同一位大姐我可以在釜山連3天都碰到，還坐同一班機回台」、「超好笑！我老公去富國島說好像去澎湖，可以聽到靠北、一堆台語」、「釜山真的沒有出國感」、「棉被店裡都是台灣人在殺價，一個韓國人都沒有」、「釜山真的到處都是台灣人，釜山韓國年輕人超少，都是老人...年輕人幾乎都外國人」、「不然要講台語或客語嗎」、「上次去釜山海邊一家可以泡腳的咖啡廳，二樓一整排全都是台灣人」。

不少網友笑虧，反而台灣熱門景點湧入不少外國觀光客，「相反的，周末的松菸華山，外國人多到我以為我出國了」、「我上次在士林夜市都聽到韓語、日語、廣東話，我以為我到國外了」、「去饒河街吧，昨晚去10個有3個都是外國人，而且還不同膚色」。