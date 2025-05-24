每天狂灌3000c.c.可樂！他膀胱取出「35顆結石」　驚人畫面曝光

▲患者膀胱內取出35顆結石。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

巴西一名男子習慣每天飲用3公升的可口可樂，日積月累形成嚴重健康問題，最終不得不接受手術，從膀胱裡取出35顆巨大結石。

巴西泌尿科醫師安德拉德（Dr Thales Andrade）在Instagram分享影片，只見他在鏡頭前展示一個容器，裡面裝滿大小不一的黃色結石，目前已經累積超過850萬次觀看。

安德拉德解釋，飲用高糖分的可口可樂，可能增加體內鈣含量，提高結石風險。而碳酸飲料充滿磷酸等化學物質，也會在腎臟內創造酸性環境，進一步促成結石形成，「保持充足的水分攝取，避免過量飲用汽水，是必要的預防措施。腎臟健康始於我們每天的飲料選擇。」

《每日郵報》指出，腎結石是一種鈣質沉積，在泌尿道形成之後，會移動至膀胱，並且隨著排出，但如果隨著時間推移變得太大，通常就必須透過手術移除。

美國國家腎臟基金會（National Kidney Foundation）資訊顯示，結石越大，症狀越明顯。患者經常抱怨下背部兩側劇痛，持續時間可能只有幾分鐘，但也可能持續數小時。此外，尿液有血、泌尿道感染、噁心嘔吐，也是常見警訊。若未及時醫治，可能引起危及生命的併發症，例如腎衰竭或敗血症。