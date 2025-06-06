新冠疫情升溫患者增1成　台中醫院設「新冠特診」迎戰

▲台中醫院發現本週起新冠病毒患者增加1成以上。（圖／台中醫院提供）



記者白珈陽／台中報導

新冠肺炎持續升溫，疾管署預估6月底、7月初進入疫情高峰，衛生福利部台中醫院今天（6日）表示，本周起開設「新冠特別門診」服務民眾，發現新冠病毒感染者增加1成以上，就醫的狀況也從過去個人感染轉為家庭中2人以上群聚感染，提醒民眾從去年10月起尚未打過JN.1、或已經打過疫苗超過6個月者，可以前往接種疫苗或追加第二劑，增強抵抗力。

台中醫院感染科主任陳宗家指出，近2周新冠疫情升溫從門診量可明顯看出，以本周起開設的「新冠特診」民眾就醫情況可發現，很多一來就是一家人確診， 其中不乏夫妻一起確診就醫， 或是帶長輩一起來就醫的情況， 「疫情樣貌已經不是只有1個人確診，而是家庭中2個以上家庭群聚感染的狀況。」

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陳宗家並以近日在加護病房新冠肺炎併發重症案例指出，1名有慢性病老人家，本身有糖尿病、心臟病史，感染一周後才因為呼吸喘到急診就醫，一到院就是雙側肺炎重症，緊急轉送加護病房治療，最後仍無力回天，提醒家有慢性病長輩，一出現咳嗽、發燒、喉呼吸道症狀務必 立即就醫，不要延誤就醫造成遺憾。

另根據疾管署最新統計，截至6月1日，新冠JN.1疫苗接種率只有9.12%，其中65歲以上接種率分別為第一劑18.85%、第二劑1.14%。對此陳宗家特別提醒，由於因免疫力低下的慢性病族群併發重症者依舊存在 ，所以提醒免疫力低下或慢性病族群，只要從去年10月起尚未打過JN.1，或已經打過超過6個月的民眾，可以前往接種疫苗或追加第二劑，增強抵抗力。

陳宗家指出，台中醫院本月起成立「新冠特診」，每周一到周五上、下午各一診 ，包括感染科、胸腔科與小兒感染科醫師一起投入特診服務，一周十診提供疫情期間出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀民眾，都可以前往特診就診，及時診斷並接受治療，避免併發重症風險。